Рейтинг@Mail.ru
В России просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 06.10.2025 (обновлено: 23:09 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/lekarstva-2046717738.html
В России просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств
В России просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств - РИА Новости, 06.10.2025
В России просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств
Российские фармпроизводители просят Совет по вопросам интеллектуальной собственности пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств из-за... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T20:29:00+03:00
2025-10-06T23:09:00+03:00
россия
промомед
экономика
медицина
лекарства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046733013_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_ccd3fdf9217752ee67e6f02aafba9611.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046733013_120:0:1480:1020_1920x0_80_0_0_ec9586d2288eb833880c0cb9f68af12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, промомед, экономика, медицина, лекарства
Россия, Промомед, Экономика, Медицина, Лекарства
В России просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств

Промомед: в РФ просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств

© Пресс-служба компании "Промомед"Форум "Биопром"
Форум Биопром - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Пресс-служба компании "Промомед"
Форум "Биопром"
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - РИА Новости. Российские фармпроизводители просят Совет по вопросам интеллектуальной собственности пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств из-за несправедливого урегулирования в отношении российских производителей за рубежом, заявил глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый в рамках форума "Биопром".
"Наша интеллектуальная собственность не защищена за границей никак, а иностранная фармацевтическая собственность защищена у нас хорошо, и при этом не предусмотрены никакие меры ответственности за злоупотребление правом, возникшим вследствие получения патента", - сказал Белый.
"Мы будем обращаться с законодательной инициативой, просим рассмотреть ее на ближайшем Совете по интеллектуальной собственности под руководством Валентины Ивановны Матвиенко и дать ход рассмотрению этого, вообще, вопиющего несоответствия подходов к отечественной индустрии и иностранной", - пояснил он.
Объем инновационной деятельности иностранных компаний, связанной с регистрацией новых препаратов в России, стремится к нулю, напомнили в "Промомеде".
По данным ассоциации международных фармпроизводителей, число клинических исследований, проводимых в России, сократилось более чем в 15 раз, объяснили журналистам в компании. "Если в 2021 году в стране проводилось более 300 таких исследований, то в 2024 году - всего 24. Это делает невозможным регистрацию в нашей стране новейших препаратов, которые уже появляются за рубежом", - рассказали в "Промомеде".
Поэтому необходимо устранение любых барьеров для распространения средств современной инновационной терапии, одним из ключевых условий обеспечения лекарственной независимости России и станет донастройка патентного регулирования.
В рамках сессии "Биопрома" эксперты также отметили, что для честной конкуренции нужно ввести ответственность за злоупотребления патентными правами - монополизацию с аннулированными патентами - и поощрять проверку патентов производителями аналогов.
"Испытание на прочность патентов и поддержка компаний, которые добиваются ликвидации незаконных монополий, - это лучшая мировая практика. Она стимулирует честную конкуренцию, снижает цены и повышает доступность современной терапии для пациентов", - сказал Белый.
По его словам, в США подсчитали, что недобросовестная конкуренция в фармацевтике приводит к тому, что потребители и налогоплательщики ежегодно переплачивают за лекарства миллиарды долларов. "Мы должны признать, что для общества очень важно, чтобы были компании, которые берут на себя риск и тратят ресурсы, испытывая патенты на прочность и пытаясь их аннулировать", - добавил он.
А тех, чьи патенты были в конечном итоге аннулированы, кто незаконно монополизировал рынок, нужно призвать к ответственности, уверен глава "Промомеда". "Мы должны предусмотреть ответственность за незаконную монополизацию рынка как зеркальную меру ответственности за нарушение. И эти правила должны быть определены на законодательном уровне", - заключил он.
Компания "Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями, а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 350 лекарственных препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.
 
РоссияПромомедЭкономикаМедицинаЛекарства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала