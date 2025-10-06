В России просят пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - РИА Новости. Российские фармпроизводители просят Совет по вопросам интеллектуальной собственности пересмотреть патентные требования для иностранных лекарств из-за несправедливого урегулирования в отношении российских производителей за рубежом, заявил глава фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый в рамках форума "Биопром".

"Наша интеллектуальная собственность не защищена за границей никак, а иностранная фармацевтическая собственность защищена у нас хорошо, и при этом не предусмотрены никакие меры ответственности за злоупотребление правом, возникшим вследствие получения патента", - сказал Белый.

"Мы будем обращаться с законодательной инициативой, просим рассмотреть ее на ближайшем Совете по интеллектуальной собственности под руководством Валентины Ивановны Матвиенко и дать ход рассмотрению этого, вообще, вопиющего несоответствия подходов к отечественной индустрии и иностранной", - пояснил он.

Объем инновационной деятельности иностранных компаний, связанной с регистрацией новых препаратов в России , стремится к нулю, напомнили в " Промомеде ".

По данным ассоциации международных фармпроизводителей, число клинических исследований, проводимых в России, сократилось более чем в 15 раз, объяснили журналистам в компании. "Если в 2021 году в стране проводилось более 300 таких исследований, то в 2024 году - всего 24. Это делает невозможным регистрацию в нашей стране новейших препаратов, которые уже появляются за рубежом", - рассказали в "Промомеде".

Поэтому необходимо устранение любых барьеров для распространения средств современной инновационной терапии, одним из ключевых условий обеспечения лекарственной независимости России и станет донастройка патентного регулирования.

В рамках сессии "Биопрома" эксперты также отметили, что для честной конкуренции нужно ввести ответственность за злоупотребления патентными правами - монополизацию с аннулированными патентами - и поощрять проверку патентов производителями аналогов.

"Испытание на прочность патентов и поддержка компаний, которые добиваются ликвидации незаконных монополий, - это лучшая мировая практика. Она стимулирует честную конкуренцию, снижает цены и повышает доступность современной терапии для пациентов", - сказал Белый.

По его словам, в США подсчитали, что недобросовестная конкуренция в фармацевтике приводит к тому, что потребители и налогоплательщики ежегодно переплачивают за лекарства миллиарды долларов. "Мы должны признать, что для общества очень важно, чтобы были компании, которые берут на себя риск и тратят ресурсы, испытывая патенты на прочность и пытаясь их аннулировать", - добавил он.

А тех, чьи патенты были в конечном итоге аннулированы, кто незаконно монополизировал рынок, нужно призвать к ответственности, уверен глава "Промомеда". "Мы должны предусмотреть ответственность за незаконную монополизацию рынка как зеркальную меру ответственности за нарушение. И эти правила должны быть определены на законодательном уровне", - заключил он.