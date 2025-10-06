Рейтинг@Mail.ru
Сестра Лазаревой* оплачивала ее иноагентские штрафы - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/lazareva-2046690488.html
Сестра Лазаревой* оплачивала ее иноагентские штрафы
Сестра Лазаревой* оплачивала ее иноагентские штрафы - РИА Новости, 06.10.2025
Сестра Лазаревой* оплачивала ее иноагентские штрафы
Сестра телеведущей Татьяны Лазаревой* оплачивала её иноагентские штрафы, говорится в судебных материалах, озвученных в Пресненском суде Москвы, передает... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T18:04:00+03:00
2025-10-06T18:04:00+03:00
россия
москва
татьяна лазарева
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36574/92/365749285_0:419:1331:1168_1920x0_80_0_0_3ec5fba67a87e5f5c3fb0ddaed5069a5.jpg
https://ria.ru/20251003/inoagent-2046231852.html
https://ria.ru/20250930/dolg-2045279096.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36574/92/365749285_0:295:1331:1293_1920x0_80_0_0_6c6c55870b3ca2ba7978bb40ae8776ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, татьяна лазарева, общество
Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Общество
Сестра Лазаревой* оплачивала ее иноагентские штрафы

Сестра Татьяны Лазаревой Ольга оплачивала ее иноагентские штрафы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сестра телеведущей Татьяны Лазаревой* оплачивала её иноагентские штрафы, говорится в судебных материалах, озвученных в Пресненском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось о том, что Пресненский суд Москвы 7 октября огласит заочный приговор телеведущей Лазаревой* в рамках дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента
Марина Овсянникова* в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову* внесли в реестр иноагентов
3 октября, 17:07
Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Как стало известно из озвученных в суде материалов, сначала Лазарева* не оплачивала назначенные за нарушение иноагентского законодательства штрафы, в отношении неё было возбуждено исполнительное производство. Позднее штрафы частично оплатила Ольга Лазарева, которая, как предполагается в материалах, является сестрой телеведущей.
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
* Признана в РФ иноагентом.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг
30 сентября, 05:44
 
РоссияМоскваТатьяна ЛазареваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала