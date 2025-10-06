Рейтинг@Mail.ru
13:18 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/kuk-2046621830.html
СМИ узнали, кто может стать преемником Кука на посту гендиректора Apple
СМИ узнали, кто может стать преемником Кука на посту гендиректора Apple

Bloomberg: преемником Тима Кука может стать Джон Тернус

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В корпорации Apple начинается масштабный процесс смены руководства, и одним из преемников Тима Кука (Tim Cook) на посту генерального директора может стать старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус (John Ternus), следует из материала агентства Блумберг.
"Начинается масштабная смена руководства, которой положил начало уход главного управляющего директора Джеффа Уильямса", - передаёт агентство, добавляя, что главным вопросом остается возможная отставка генерального директора Тима Кука.
Блумберг предполагает, что в случае ухода с поста гендиректора Кук может остаться в Apple в качестве председателя совета директоров, подобно другим лидерам в технологической отрасли, таким как Джефф Безос (Jeff Bezos), Ларри Эллисон (Larry Ellison), Билл Гейтс (Bill Gates) и Рид Хастингс (Reed Hastings).
В свою очередь Тернус - основной претендент на пост нового генерального директора компании. И среди причин, которые могут позволить ему им стать, агентство называет стремление компании освоить основные сферы новых технологий, в связи с чем она больше нуждается в техническом специалисте, чем специалисте по продажам.
Ранее Тернус представлял iPhone Air, который стал первым новым айфоном за последние годы, а также участвовал в интервью в течение следующих нескольких недель по этому поводу, указывается в материале.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
В миреТим КукДжефф БезосБилл ГейтсApple
 
 
