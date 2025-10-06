https://ria.ru/20251006/kuk-2046621830.html
СМИ узнали, кто может стать преемником Кука на посту гендиректора Apple
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
В корпорации Apple начинается масштабный процесс смены руководства, и одним из преемников Тима Кука (Tim Cook) на посту генерального директора может стать старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус (John Ternus), следует из материала агентства
Блумберг.
"Начинается масштабная смена руководства, которой положил начало уход главного управляющего директора Джеффа Уильямса", - передаёт агентство, добавляя, что главным вопросом остается возможная отставка генерального директора Тима Кука
.
Блумберг предполагает, что в случае ухода с поста гендиректора Кук может остаться в Apple
в качестве председателя совета директоров, подобно другим лидерам в технологической отрасли, таким как Джефф Безос
(Jeff Bezos), Ларри Эллисон (Larry Ellison), Билл Гейтс
(Bill Gates) и Рид Хастингс (Reed Hastings).
В свою очередь Тернус - основной претендент на пост нового генерального директора компании. И среди причин, которые могут позволить ему им стать, агентство называет стремление компании освоить основные сферы новых технологий, в связи с чем она больше нуждается в техническом специалисте, чем специалисте по продажам.
Ранее Тернус представлял iPhone Air, который стал первым новым айфоном за последние годы, а также участвовал в интервью в течение следующих нескольких недель по этому поводу, указывается в материале.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.