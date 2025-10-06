Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани

КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Десять импортозамещающих промышленных производств запустили на Кубани за 3 года при краевой поддержке, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Период беспрецедентного санкционного давления и ограничений поставок ряда товаров из-за рубежа открывает дополнительные возможности для отечественных производителей. В Краснодарском крае мы делаем все, чтобы помочь нашим предприятиям развивать собственные технологии и осваивать новые линейки продукции в таких отраслях как станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицина, фармацевтика и других направлениях, зависящих от импорта. Для этого разработали специальные меры. Например, финансируем до 30% затрат на создание или модернизацию импортозамещающих производств в рамках отраслевой госпрограммы. Для них же региональный Фонд развития промышленности предоставляет льготный заем по ставке от 0,1% годовых, аналогов которому практически нет в других регионах страны. Все это позволило за три года запустить 10 импортозамещающих промышленных производств", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Всего с поддержкой края подобные проекты реализуют 20 предприятий промышленного комплекса, добавил глава региона.

В Краснодарском крае, по данным пресс-службы, запустили завод амфорного диоксида кремния и комплекс по производству комплектующих картриджных систем в Северском районе. Кроме того, реконструирована фабрика в Белореченском районе, которая начала выпускать специальную нить, используемую для изготовления чулочно-носочных изделий. Локализовано производство компонентов для жаток в Староминском районе.