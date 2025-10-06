Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани

КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Десять импортозамещающих промышленных производств запустили на Кубани за 3 года при краевой поддержке, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Период беспрецедентного санкционного давления и ограничений поставок ряда товаров из-за рубежа открывает дополнительные возможности для отечественных производителей. В Краснодарском крае мы делаем все, чтобы помочь нашим предприятиям развивать собственные технологии и осваивать новые линейки продукции в таких отраслях как станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицина, фармацевтика и других направлениях, зависящих от импорта. Для этого разработали специальные меры. Например, финансируем до 30% затрат на создание или модернизацию импортозамещающих производств в рамках отраслевой госпрограммы. Для них же региональный Фонд развития промышленности предоставляет льготный заем по ставке от 0,1% годовых, аналогов которому практически нет в других регионах страны. Все это позволило за три года запустить 10 импортозамещающих промышленных производств", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона.
Всего с поддержкой края подобные проекты реализуют 20 предприятий промышленного комплекса, добавил глава региона.
В Краснодарском крае, по данным пресс-службы, запустили завод амфорного диоксида кремния и комплекс по производству комплектующих картриджных систем в Северском районе. Кроме того, реконструирована фабрика в Белореченском районе, которая начала выпускать специальную нить, используемую для изготовления чулочно-носочных изделий. Локализовано производство компонентов для жаток в Староминском районе.
В этом году администрация края подписала соглашения с инвесторами о реализации еще семи импортозамещающих промышленных проектов, сообщили в пресс-службе. Они направлены на производство тормозных дисков в Армавире, фотоэлектрических преобразователей космического назначения, компонентов и компьютерных плат, необходимых для интерактивного оборудования. Также, как сообщается, планируется запуск завода по переработке стекла в Краснодаре и производства стальной фурнитуры для мебели в Белореченском районе края.
