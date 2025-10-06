Рейтинг@Mail.ru
Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани
Краснодарский край
 
18:39 06.10.2025
Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани
Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани - РИА Новости, 06.10.2025
Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани
Десять импортозамещающих промышленных производств запустили на Кубани за 3 года при краевой поддержке, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 06.10.2025
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани

Десять импортозамещающих промышленных предприятий запустили на Кубани за 3 года

КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Десять импортозамещающих промышленных производств запустили на Кубани за 3 года при краевой поддержке, рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Период беспрецедентного санкционного давления и ограничений поставок ряда товаров из-за рубежа открывает дополнительные возможности для отечественных производителей. В Краснодарском крае мы делаем все, чтобы помочь нашим предприятиям развивать собственные технологии и осваивать новые линейки продукции в таких отраслях как станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицина, фармацевтика и других направлениях, зависящих от импорта. Для этого разработали специальные меры. Например, финансируем до 30% затрат на создание или модернизацию импортозамещающих производств в рамках отраслевой госпрограммы. Для них же региональный Фонд развития промышленности предоставляет льготный заем по ставке от 0,1% годовых, аналогов которому практически нет в других регионах страны. Все это позволило за три года запустить 10 импортозамещающих промышленных производств", - рассказал журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации региона.
Всего с поддержкой края подобные проекты реализуют 20 предприятий промышленного комплекса, добавил глава региона.
В Краснодарском крае, по данным пресс-службы, запустили завод амфорного диоксида кремния и комплекс по производству комплектующих картриджных систем в Северском районе. Кроме того, реконструирована фабрика в Белореченском районе, которая начала выпускать специальную нить, используемую для изготовления чулочно-носочных изделий. Локализовано производство компонентов для жаток в Староминском районе.
В этом году администрация края подписала соглашения с инвесторами о реализации еще семи импортозамещающих промышленных проектов, сообщили в пресс-службе. Они направлены на производство тормозных дисков в Армавире, фотоэлектрических преобразователей космического назначения, компонентов и компьютерных плат, необходимых для интерактивного оборудования. Также, как сообщается, планируется запуск завода по переработке стекла в Краснодаре и производства стальной фурнитуры для мебели в Белореченском районе края.
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев
 
 
