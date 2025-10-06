Эксперт напомнил Киеву о третьем законе Ньютона в ситуации вокруг ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Украинские власти, позволяющие своим войскам наносить удары по Запорожской АЭС и ее инфраструктуре, должны понимать, что действие, согласно третьему закону Ньютона, неминуемо вызывает противодействие, сказал РИА Новости эксперт в атомной сфере, советник главы Республики Крым, депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

"Заявление президента не было угрозой, это было предостережение. Президент послал абсолютно правильный сигнал этим людям, которые позволяют эту безопасность (атомной станции – ред.) постоянно нарушать. Можно было бы охарактеризовать это русской пословицей "Не буди лихо, пока оно тихо", - сказал Карчаа.

Эксперт отметил, что за все время конфликта на Украине инфраструктура энергообеспечения украинских атомных электростанций не была повреждена. По его словам, ни разу по этой причине энергоблоки АЭС, расположенных на территории Украины, не находились на автономном питании в течение длительного срока. При этом ВСУ с 2022 года намеренно и методично уничтожали и повреждали инфраструктуру вывода мощности Запорожской атомной электростанции, добавил Карчаа. Более того, в 2022 году наносились прямые артиллерийские удары по самой атомной станции, напомнил он. Последнее повреждение ВЛ "Днепровская" привело к тому, что станция уже почти две недели обеспечивается за счет резервных источников питания, привел пример эксперт.

"Российская Федерация никогда не пойдет на ядерный инцидент, но этим людям пора понять, что любое их действие... по третьему закону Ньютона – вызывает ответное противодействие. Но, опять же, это действия на грани, по очень тонкому, здесь президент абсолютно прав – это опасная ситуация" , - сказал Карчаа.

На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.