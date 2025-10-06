Рейтинг@Mail.ru
Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 06.10.2025 (обновлено: 12:02 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/krym-2046596853.html
Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России
Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России - РИА Новости, 06.10.2025
Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:40:00+03:00
2025-10-06T12:02:00+03:00
республика крым
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
владимир путин
оон
ксения собчак
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762258062_0:143:2194:1377_1920x0_80_0_0_b56c27967f40fbef4e7a586584945b34.jpg
https://ria.ru/20250922/moshennik-2043633763.html
https://ria.ru/20251002/krym-2045770919.html
республика крым
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762258062_7:0:2194:1640_1920x0_80_0_0_d51ba41d365ffac8bafa4a6cc33cdfb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, владимир путин, оон, ксения собчак, германия
Республика Крым, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире, Владимир Путин, ООН, Ксения Собчак, Германия
Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России

Арестович заявил, что согласен с передачей РФ четырех новых регионов и Крыма

© Фото : Страница Алексея Арестовича в социальной сетиАлексей Арестович*
Алексей Арестович* - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : Страница Алексея Арестовича в социальной сети
Алексей Арестович*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания.
"Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР... Будет длящееся мирное соглашение, не договор... Вывожу войска, ставлю их по границе", - отметил он.
Алексей Арестович* - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В ВСУ назвали Арестовича мошенником
22 сентября, 23:50
По мнению Арестовича*, между РФ и Украиной может быть создана линия соприкосновения, как между КНДР и Республикой Корея.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
В условиях "холодной войны" нарастание противоречий между СССР и западными союзниками, отход последних от выполнения ранее принятых решений по Германии и отказ от проведения совместного с СССР курса в германских делах привели к образованию в мае 1949 года на базе американской, британской и французской зон оккупации Федеративной Республики Германия и, в качестве ответного шага, к созданию на базе Советской зоны оккупации Германии в октябре 1949 года Германской Демократической Республики. Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов того дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Переселенцы с Украины переезжают в Крым семьями, заявил Константинов
2 октября, 07:54
 
Республика КрымРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В миреВладимир ПутинООНКсения СобчакГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала