Арестович* заявил о согласии с передачей новых регионов и Крыма России

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания.