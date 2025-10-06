Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, сказано в материалах Замоскворецкого суда столицы, с которыми ознакомилось РИА Новости.