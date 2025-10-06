Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 06.10.2025 (обновлено: 11:01 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/kruglov-2046592092.html
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова - РИА Новости, 06.10.2025
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, сказано в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:00:00+03:00
2025-10-06T11:01:00+03:00
происшествия
московская городская дума
украина
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:135:3106:1882_1920x0_80_0_0_d27990927eeeed37206d707eaa92c193.jpg
https://ria.ru/20250925/advokat-2044307184.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95af8965b4fe26dda59b8817ca9e76db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская городская дума, украина, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская городская дума, Украина, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова

Защита обжаловала арест экс-депутата Круглова по делу о распространении фейков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, сказано в материалах Замоскворецкого суда столицы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Ранее суд арестовал Круглова до 29 ноября.
Столичный ГСУ СК 1 октября сообщил, что в отношении Круглова возбуждено уголовное дело по статье о распространении ложной информации о действиях ВС РФ. В частности, по данным следствия, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале два поста с не соответствующей действительности информацией о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Фигуранту уже предъявлено обвинение, вину он не признал.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Адвокат рассказал о самочувствии арестованного экс-депутата Госдумы
25 сентября, 15:18
 
ПроисшествияМосковская городская думаУкраинаВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала