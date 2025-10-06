https://ria.ru/20251006/kruglov-2046592092.html
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова - РИА Новости, 06.10.2025
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, сказано в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:00:00+03:00
2025-10-06T11:00:00+03:00
2025-10-06T11:01:00+03:00
происшествия
московская городская дума
украина
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
украина
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95af8965b4fe26dda59b8817ca9e76db.jpg
Защита обжаловала арест экс-депутата Мосгордумы Круглова
Защита обжаловала арест экс-депутата Круглова по делу о распространении фейков