В Кремле приветствовали заявление Трампа по ДСНВ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Кремле приветствуют заявление лидера США Дональда Трампа относительно инициативы президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, поступали ли от Вашингтона по дипломатическим каналам какие-то сигналы Москве на тему ДСНВ.
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
5 октября, 20:09