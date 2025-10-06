Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ - РИА Новости, 06.10.2025
12:23 06.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ - РИА Новости, 06.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ
Заявление президента США Дональда Трампа относительно предложения российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях... РИА Новости, 06.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ

Песков: заявление Трампа по ДСНВ дает основания для оптимизма

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа относительно предложения российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) даёт основания для оптимизма к тому, что США поддержат эту инициативу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин заявил, что Россия готова зафиксировать на год статус-кво для договора о СНВ.
"Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Стенд Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В РФПИ оценили вероятность продления ДСНВ Вашингтоном
5 октября, 20:09
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
