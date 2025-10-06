https://ria.ru/20251006/kreml-2046605966.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ - РИА Новости, 06.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ
Заявление президента США Дональда Трампа относительно предложения российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях... РИА Новости, 06.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ
Песков: заявление Трампа по ДСНВ дает основания для оптимизма