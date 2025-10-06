Глава прифронтового округа в ЛНР предупредил о бесшумных дронах ВСУ

ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Глава прифронтового Кременского муниципального округа в ЛНР Вячеслав Третьяков рассказал о новых бесшумных и маленьких, "размером с ладошку", дронах ВСУ, призвав горожан к бдительности.

Он также разместил на канале видеозапись, в которой показан новый дрон, - там говорится, что он "с ладошку размером".