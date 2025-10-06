Рейтинг@Mail.ru
Глава прифронтового округа в ЛНР предупредил о бесшумных дронах ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 06.10.2025
Глава прифронтового округа в ЛНР предупредил о бесшумных дронах ВСУ
Глава прифронтового округа в ЛНР предупредил о бесшумных дронах ВСУ
Глава прифронтового округа в ЛНР предупредил о бесшумных дронах ВСУ

В Кременной рассказали о новых бесшумных и маленьких дронах ВСУ

ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Глава прифронтового Кременского муниципального округа в ЛНР Вячеслав Третьяков рассказал о новых бесшумных и маленьких, "размером с ладошку", дронах ВСУ, призвав горожан к бдительности.
"Будьте бдительны и внимательны: новые FPV-дроны очень маленького размера, которые несут боевой заряд и абсолютно бесшумны! Очень примитивная новая разработка: сверху на липучке — батарея, снизу — боевой заряд. Очень быстрый и абсолютно бесшумный", - написал Третьяков в своем Telegram-канале.
Он также разместил на канале видеозапись, в которой показан новый дрон, - там говорится, что он "с ладошку размером".
Через небольшой город Кременная в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Оператор рассказал, как уйти от дуэлей с FPV-дронами ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
