На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники "территориального центра комплектования" (так на Украине называют военкоматы) вернули хозяевам ранее "мобилизованного" ими на улице кота, сообщило в понедельник украинское издание "Страна. ua".

Накануне украинские СМИ обсуждали распространившееся в соцсетях видео, на котором, предположительно, сотрудники военкомата насильно "мобилизовали" кота - схватили его прямо на прогулке и увезли с собой в автомобиле.