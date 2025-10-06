Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота
08:57 06.10.2025
На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота
На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота - РИА Новости, 06.10.2025
На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота
Сотрудники "территориального центра комплектования" (так на Украине называют военкоматы) вернули хозяевам ранее "мобилизованного" ими на улице кота, сообщило в... РИА Новости, 06.10.2025
На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота

Сотрудники ТЦК на Украине вернули хозяевам мобилизованного на прогулке кота

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники "территориального центра комплектования" (так на Украине называют военкоматы) вернули хозяевам ранее "мобилизованного" ими на улице кота, сообщило в понедельник украинское издание "Страна. ua".
Накануне украинские СМИ обсуждали распространившееся в соцсетях видео, на котором, предположительно, сотрудники военкомата насильно "мобилизовали" кота - схватили его прямо на прогулке и увезли с собой в автомобиле.
"Военкомы в Киевской области вернули хозяевам "мобилизованного" кота", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. При этом мужчины призывного возраста на Украине пытаются отбиваться от насильственной мобилизации: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Украина Киевская область Страна.ua
 
 
