На Украине сотрудники ТЦК вернули хозяевам мобилизованного кота

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники "территориального центра комплектования" (так на Украине называют военкоматы) вернули хозяевам ранее "мобилизованного" ими на улице кота, сообщило в понедельник украинское издание "Страна. ua".
Накануне украинские СМИ обсуждали распространившееся в соцсетях видео, на котором, предположительно, сотрудники военкомата насильно "мобилизовали" кота - схватили его прямо на прогулке и увезли с собой в автомобиле.
"Военкомы в Киевской области вернули хозяевам "мобилизованного" кота", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. При этом мужчины призывного возраста на Украине пытаются отбиваться от насильственной мобилизации: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.