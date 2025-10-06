Рейтинг@Mail.ru
В Комсомольске-на-Амуре живодеры подожгли петарду у кошки во рту
11:27 06.10.2025
В Комсомольске-на-Амуре живодеры подожгли петарду у кошки во рту
В Комсомольске-на-Амуре живодеры подожгли петарду у кошки во рту

© РИА Новости
Автомобиль полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Малолетние живодеры в Комсомольске-на-Амуре подожгли петарду у кошки во рту, животное покалечено, но осталось живым, требуется помощь на лечение, сообщило городское АНО "Преданное сердце".
"Дети подожгли петарду у кошки во рту. Диагностирован перелом нижней челюсти, обожжен язык. Врачи стабилизируют состояние, провели противошоковую терапию - снимают отёк", - сообщает общество зоозащиты на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Животное из-за травмы практически не может закрыть пасть - есть и пить кошка тоже не может, сообщают зоозащитники.
Как отметили в обществе, теперь кошке предстоит борьба за жизнь и длительная реабилитация. Все этапы требуют времени, сил и денег - на лечение и восстановление необходимо порядка 40 тысяч рублей. В связи с этим зоозащитники объявили сбор средств.
"Ваша поддержка - это не просто деньги. Это шанс на жизнь для этой маленькой травмированной кошки", - заключили зоозащитники.
Как сообщили в полиции региона РИА Новости, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению противоправного действия.
В Москве спасли двух кошек, замурованных при замене труб
В Москве спасли двух кошек, замурованных при замене труб
11 июля, 10:33
 
