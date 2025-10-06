https://ria.ru/20251006/komsomolsk-na-amure-2046595448.html
В Комсомольске-на-Амуре живодеры подожгли петарду у кошки во рту
ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Малолетние живодеры в Комсомольске-на-Амуре подожгли петарду у кошки во рту, животное покалечено, но осталось живым, требуется помощь на лечение, сообщило городское АНО "Преданное сердце".
"Дети подожгли петарду у кошки во рту. Диагностирован перелом нижней челюсти, обожжен язык. Врачи стабилизируют состояние, провели противошоковую терапию - снимают отёк", - сообщает
общество зоозащиты на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Животное из-за травмы практически не может закрыть пасть - есть и пить кошка тоже не может, сообщают зоозащитники.
Как отметили в обществе, теперь кошке предстоит борьба за жизнь и длительная реабилитация. Все этапы требуют времени, сил и денег - на лечение и восстановление необходимо порядка 40 тысяч рублей. В связи с этим зоозащитники объявили сбор средств.
"Ваша поддержка - это не просто деньги. Это шанс на жизнь для этой маленькой травмированной кошки", - заключили зоозащитники.
Как сообщили в полиции региона РИА Новости, в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению противоправного действия.