Рейтинг@Mail.ru
В Клинцах Брянской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/klintsy-2046576153.html
В Клинцах Брянской области нарушено электроснабжение
В Клинцах Брянской области нарушено электроснабжение - РИА Новости, 06.10.2025
В Клинцах Брянской области нарушено электроснабжение
Теплоснабжение и электроснабжение нарушено в Клинцах Брянской области, следует из сводки ЧС и происшествий на сайте ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:27:00+03:00
2025-10-06T09:27:00+03:00
происшествия
брянская область
клинцы
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://ria.ru/20251006/energosnabzhenie-2046565828.html
брянская область
клинцы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, клинцы, россия
Происшествия, Брянская область, Клинцы, Россия
В Клинцах Брянской области нарушено электроснабжение

В Клинцах Брянской области нарушено теплоснабжение и электроснабжение

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 6 окт – РИА Новости. Теплоснабжение и электроснабжение нарушено в Клинцах Брянской области, следует из сводки ЧС и происшествий на сайте ГУМЧС России по региону.
«
"Нарушено тепло- и электроснабжение на территории городского округа Клинцы", - говорится в сводке на шесть утра понедельника.
Также ведомство контролирует чрезвычайную ситуацию регионального характера, связанную со взрывами взрывоопасных предметов на территории городских округов Брянск и Сельцо, Стародубского муниципального округа, а также Брянского, Выгоничского, Климовского, Севского, Суземского, Комаричского, Погарского, Трубчевского и Карачевского муниципальных районов.
Минобороны сообщало, что ночью над территорией Брянской области были сбиты восемь украинских БПЛА.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Белгородской области восстанавливают энергоснабжение 5400 жителям
07:12
 
ПроисшествияБрянская областьКлинцыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала