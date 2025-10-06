https://ria.ru/20251006/klintsy-2046576153.html
В Клинцах Брянской области нарушено электроснабжение
Теплоснабжение и электроснабжение нарушено в Клинцах Брянской области, следует из сводки ЧС и происшествий на сайте ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 06.10.2025
В Клинцах Брянской области нарушено теплоснабжение и электроснабжение