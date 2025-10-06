В РПЦ рассказали о нарушениях в сфере абортов в частных клиниках

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Частные клиники в 76 субъектах РФ нарушают законодательство в сфере абортов, сказано в исследовании патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства - результаты мониторинга нарушений законодательства при осуществлении и рекламе абортов в частных клиниках предоставлены в распоряжение РИА Новости.

Уточняется, что добровольцы патриаршей комиссии в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года провели исследование по 1003 (36% от общего числа) частным медицинским организациям во всех субъектах РФ на предмет соблюдения регламентов при осуществлении абортов - "анализ проводился посредством звонков по телефону и оценки рекламы на сайтах частных клиник".

"Исследование показало, что в подавляющем большинстве регионов, в 76 субъектах РФ (85% от общего их числа) частными клиники нарушается законодательство. Выявлены 782 частные клиники (78% от исследованной выборки), которые готовы осуществить аборт без соблюдения сроков тишины и/или рекламируют аборты на своих сайтах, нарушая статью 56 Федерального закона № 323 "Об основах охраны здоровья..." и № 38 "О рекламе", - сказано в исследовании.

Вместе с тем, отмечают авторы, по данным Росздравнадзора , а также проведенного в Церкви мониторинга, в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года число частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось на 725: с 2813 до 2088 (минус 26%).

"По выявленным нарушениям добровольцы подготовили и направили 732 обращения в надзорные ведомства, в основном в Генеральную прокуратуру РФ - более 90%, а также в СК РФ, МВД, Росздравнадзор, ФАС ", - заключили в РПЦ

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассказал РИА Новости, что после совершения аборта женщина может всю жизнь испытывать чувство глубокого сожаления о содеянном, потому что "совершён смертный грех убийства", иначе это называют "постабортным синдромом". По его словам, выходом из этой ситуации для женщины может стать исповедь, покаяние и "деятельное участие в профилактике абортов в обществе".