В РПЦ рассказали о нарушениях в сфере абортов в частных клиниках
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
07:22 06.10.2025
В РПЦ рассказали о нарушениях в сфере абортов в частных клиниках
В РПЦ рассказали о нарушениях в сфере абортов в частных клиниках
В РПЦ рассказали о нарушениях в сфере абортов в частных клиниках
Частные клиники в 76 субъектах РФ нарушают законодательство в сфере абортов, сказано в исследовании патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты...
В РПЦ рассказали о нарушениях в сфере абортов в частных клиниках

РПЦ: частные клиники в 76 регионах нарушают законодательство в сфере абортов

Медицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Частные клиники в 76 субъектах РФ нарушают законодательство в сфере абортов, сказано в исследовании патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства - результаты мониторинга нарушений законодательства при осуществлении и рекламе абортов в частных клиниках предоставлены в распоряжение РИА Новости.
Уточняется, что добровольцы патриаршей комиссии в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года провели исследование по 1003 (36% от общего числа) частным медицинским организациям во всех субъектах РФ на предмет соблюдения регламентов при осуществлении абортов - "анализ проводился посредством звонков по телефону и оценки рекламы на сайтах частных клиник".
Беременная женщина рассматривает снимок УЗИ
В РПЦ прокомментировали призыв священника не запрещать аборты
28 сентября, 08:02
28 сентября, 08:02
"Исследование показало, что в подавляющем большинстве регионов, в 76 субъектах РФ (85% от общего их числа) частными клиники нарушается законодательство. Выявлены 782 частные клиники (78% от исследованной выборки), которые готовы осуществить аборт без соблюдения сроков тишины и/или рекламируют аборты на своих сайтах, нарушая статью 56 Федерального закона № 323 "Об основах охраны здоровья..." и № 38 "О рекламе", - сказано в исследовании.
Вместе с тем, отмечают авторы, по данным Росздравнадзора, а также проведенного в Церкви мониторинга, в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года число частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось на 725: с 2813 до 2088 (минус 26%).
"По выявленным нарушениям добровольцы подготовили и направили 732 обращения в надзорные ведомства, в основном в Генеральную прокуратуру РФ - более 90%, а также в СК РФ, МВД, Росздравнадзор, ФАС", - заключили в РПЦ.
Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассказал РИА Новости, что после совершения аборта женщина может всю жизнь испытывать чувство глубокого сожаления о содеянном, потому что "совершён смертный грех убийства", иначе это называют "постабортным синдромом". По его словам, выходом из этой ситуации для женщины может стать исповедь, покаяние и "деятельное участие в профилактике абортов в обществе".
В РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития, выступают за запрет абортов без медпоказаний (производимый просто по деланию женщины). Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур.
Свято-Троицкий кафедральный собор в Петропавловске-Камчатском
РПЦ: четверть частных клиник в России добровольно отказались делать аборты
3 сентября, 20:11
3 сентября, 20:11
 
