WSJ утверждает, что Китай получает иранскую нефть

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран утверждает, что Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти и мировые платежные системы, якобы закупая ее практически по бартеру в обмен на строительство инфраструктуры в Иране.
По данным газеты, в механизме якобы участвует китайская страховая компания с высочайшим уровнем секретности. Источники утверждают, что в прошлом году через этот механизм прошло до 8,4 миллиарда долларов в виде нефтяных платежей для финансирования китайских работ по крупным инфраструктурным проектам.
В августе телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждал, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
