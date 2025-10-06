Рейтинг@Mail.ru
WSJ утверждает, что Китай получает иранскую нефть - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/kitay-2046563488.html
WSJ утверждает, что Китай получает иранскую нефть
WSJ утверждает, что Китай получает иранскую нефть - РИА Новости, 06.10.2025
WSJ утверждает, что Китай получает иранскую нефть
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран утверждает, что Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти и мировые... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T06:06:00+03:00
2025-10-06T06:06:00+03:00
в мире
китай
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251003/kitaj-2046294878.html
https://ria.ru/20250920/mid-2043172408.html
китай
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, иран, сша, дональд трамп
В мире, Китай, Иран, США, Дональд Трамп
WSJ утверждает, что Китай получает иранскую нефть

WSJ: Китай получает иранскую нефть в обмен на строительство инфраструктуры

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран утверждает, что Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти и мировые платежные системы, якобы закупая ее практически по бартеру в обмен на строительство инфраструктуры в Иране.
"Система, подобная бартеру, работает следующим образом: иранская нефть поставляется в Китай, к крупнейшему клиенту Тегерана, а взамен поддерживаемые государством китайские компании строят инфраструктуру в Иране", - пишет издание.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Китай предложил США инвестиции на триллион долларов, пишут СМИ
3 октября, 23:54
По данным газеты, в механизме якобы участвует китайская страховая компания с высочайшим уровнем секретности. Источники утверждают, что в прошлом году через этот механизм прошло до 8,4 миллиарда долларов в виде нефтяных платежей для финансирования китайских работ по крупным инфраструктурным проектам.
В августе телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждал, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Россия и Китай выступили за сохранение отмены санкций против Ирана
20 сентября, 13:45
 
В миреКитайИранСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала