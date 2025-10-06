В Китае туристы попали в ловушку в горах

ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Туристы оказались в ловушке в горах провинции Цинхай на северо-западе Китая, один человек погиб от переохлаждения, 137 были успешно эвакуированы, сообщает в понедельник министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Указано, что местные власти 5 октября получили сообщение, что многочисленные туристы оказались в ловушке после того, как зашли в район Лаохугоу Мэньюань-Хуэйского автономного уезда провинции Цинхай , который находится на высоте более 4 тысяч метров. Район отличается сложным рельефом, непредсказуемой погодой и постоянными снегопадами, что затрудняет поисково-спасательные работы.

"По состоянию на 8.00 (3.00 мск) 6 октября 137 человек, терпящих бедствие, были благополучно эвакуированы, их основные жизненные показатели стабильны, один турист трагически погиб от переохлаждения и горной болезни", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat

Местные власти задействовали более 300 спасателей и беспилотники для проведения комплексных поисковых работ.

Ведомство подчеркивает, что общенациональные каникулы по случаю Дня образования КНР (в этом году - с 1 по 8 октября) являются пиковым сезоном для любителей активного отдыха на природе, в связи с чем при планировании мероприятий на свежем воздухе, таких как пешие походы и кемпинг, необходимо заранее сообщать о своем маршруте властям пункта назначения или администрации туристических объектов, четко указывая маршрут, количество человек и время возвращения.

Ранее издание "Саньсян душибао" сообщало, что в соседнем с провинцией Цинхай Тибетском автономном районе около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за сильного снегопада и вынуждены укрываться в палатках на высоте 4900 метров. К месту происшествия уже направились местные спасательные команды и профессиональные гиды, однако глубокий снег осложняет спасательную операцию.

