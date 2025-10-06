Рейтинг@Mail.ru
В Китае туристы попали в ловушку в горах - РИА Новости, 06.10.2025
12:00 06.10.2025 (обновлено: 12:13 06.10.2025)
В Китае туристы попали в ловушку в горах
В Китае туристы попали в ловушку в горах - РИА Новости, 06.10.2025
В Китае туристы попали в ловушку в горах
Туристы оказались в ловушке в горах провинции Цинхай на северо-западе Китая, один человек погиб от переохлаждения, 137 были успешно эвакуированы, сообщает в... РИА Новости, 06.10.2025
В Китае туристы попали в ловушку в горах

В Китае 137 туристов оказались в ловушке в горах Цинхай, один человек погиб

© Getty Images / DanielPrudekЭверест
Эверест
© Getty Images / DanielPrudek
Эверест. Архивное фото
ПЕКИН, 6 окт - РИА Новости. Туристы оказались в ловушке в горах провинции Цинхай на северо-западе Китая, один человек погиб от переохлаждения, 137 были успешно эвакуированы, сообщает в понедельник министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.
Указано, что местные власти 5 октября получили сообщение, что многочисленные туристы оказались в ловушке после того, как зашли в район Лаохугоу Мэньюань-Хуэйского автономного уезда провинции Цинхай, который находится на высоте более 4 тысяч метров. Район отличается сложным рельефом, непредсказуемой погодой и постоянными снегопадами, что затрудняет поисково-спасательные работы.
