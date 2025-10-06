Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 06.10.2025 (обновлено: 17:56 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/kiev-2046688291.html
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой - РИА Новости, 06.10.2025
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
Сотрудники военкомата в Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T17:55:00+03:00
2025-10-06T17:56:00+03:00
в мире
украина
киев
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046687646_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7de8629e036d9f632b80d022792d1b1e.jpg
https://ria.ru/20251005/kot-2046495223.html
https://ria.ru/20251005/ukraina-2046506760.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой
В Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой.
2025-10-06T17:55
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046687646_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6c0099ae875c0b10f556f7aff307e2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой

В Киеве сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину с его собакой

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Накануне украинские СМИ обсуждали распространившееся в соцсетях видео, на котором сотрудники военкомата насильно "мобилизовали" кота - схватили его прямо на прогулке и увезли с собой в автомобиле. В понедельник "Страна.ua" сообщила, что кота вернули хозяевам.
В Киевской области мобилизовали кота - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На Украине "мобилизовали" кота
5 октября, 14:57
Киеве мобилизовали собаку. ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали ее вместе с владельцем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном издании видео двое гражданских и один полицейский пытаются затолкать в микроавтобус мужчину с его питомцем. Собака в этот момент громко лаяла и пыталась заступиться за хозяина, однако обоих силой все же затолкали в микроавтобус.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине пытаются отбиваться от насильственной мобилизации: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В Киевской области мобилизовали кота - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Военкомы на Украине попытались оправдаться из-за "мобилизации" кота
5 октября, 16:34
 
В миреУкраинаКиевСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала