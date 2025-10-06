https://ria.ru/20251006/kiev-2046688291.html
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
Сотрудники военкомата в Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.10.2025
украина
киев
В Киеве сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
В Киеве сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину с его собакой
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Накануне украинские СМИ обсуждали распространившееся в соцсетях видео, на котором сотрудники военкомата насильно "мобилизовали" кота - схватили его прямо на прогулке и увезли с собой в автомобиле. В понедельник "Страна.ua
" сообщила, что кота вернули хозяевам.
"В Киеве
мобилизовали собаку. ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы – ред.) задержали ее вместе с владельцем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном издании видео двое гражданских и один полицейский пытаются затолкать в микроавтобус мужчину с его питомцем. Собака в этот момент громко лаяла и пыталась заступиться за хозяина, однако обоих силой все же затолкали в микроавтобус.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине пытаются отбиваться от насильственной мобилизации: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.