Экс-главу "Пеленгатора" осудили за хищение 195 миллиона рублей - РИА Новости, 06.10.2025
16:00 06.10.2025
Экс-главу "Пеленгатора" осудили за хищение 195 миллиона рублей
Санкт-Петербургский городской суд приговорил бывшего гендиректора научно-производственного комплекса "Пеленгатор" Валерия Дрогалина к четырем годам лишения... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия, россия, александр богданов, санкт-петербургский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Богданов, Санкт-Петербургский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главу "Пеленгатора" осудили за хищение 195 миллиона рублей

Экс-главу "Пеленгатора" осудили за хищение 195 млн рублей на гособоронзаказе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил бывшего гендиректора научно-производственного комплекса "Пеленгатор" Валерия Дрогалина к четырем годам лишения свободы условно за хищение более 195 миллионов рублей на научно-исследовательских работах по контрактам с Минобороны, сообщает объединенная пресс-служба судов города,
"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Валерия Дрогалина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу министерства обороны Российской Федерации 195 884 772,77 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба", - сообщает пресс-служба.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Источник: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО
Вчера, 06:23
Как установил суд, с 1993 по 2013 годы на производстве проводилась серия научно-исследовательских работ (НИР), связанных с организацией и проведением летно-экспериментальных исследований по регистрации радиолокационных сигналов, отраженных от различных классов и типов отечественных воздушных целей, далее работа шла в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, бывшие сотрудники "Пеленгатора", в том числе и Дрогалин, в период с 2015 по 2017 год внесли ложные данные в документы по контракту, что расценивается как мошенничество на сумму свыше 100 миллионов рублей.
"В результате совместных преступных действий фигурантов путем обмана из 294 063 780 рублей, полученных АО "НПК Пеленгатор" в качестве оплаты работ по НИР, было похищено 195 884 772, 77 рублей, фактически неиспользовавшиеся для выполнения указанной НИР", - заключили в пресс-службе судов.
Ранее имущество Дрогалина и Александра Богданова – оба, как сообщал СК, признали вину и заключили досудебные соглашения - арестовано на сумму более пяти миллионов рублей, также обеспечено возмещение ущерба государству свыше двух миллионов рублей. Расследование в отношении третьего участника, Валентина Голубенко, продолжается, он объявлен в международный розыск.
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Калининграде расследовали дело экс-чиновника о взятке при гособоронзаказе
26 сентября, 13:46
 
ПроисшествияРоссияАлександр БогдановСанкт-Петербургский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
