Экс-главу "Пеленгатора" осудили за хищение 195 миллиона рублей

Как установил суд, с 1993 по 2013 годы на производстве проводилась серия научно-исследовательских работ (НИР), связанных с организацией и проведением летно-экспериментальных исследований по регистрации радиолокационных сигналов, отраженных от различных классов и типов отечественных воздушных целей, далее работа шла в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, бывшие сотрудники "Пеленгатора", в том числе и Дрогалин, в период с 2015 по 2017 год внесли ложные данные в документы по контракту, что расценивается как мошенничество на сумму свыше 100 миллионов рублей.