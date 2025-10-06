В Красноярске завели дело о хищении 90 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против бывшего заместителя генерального директора АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" ("КрайДЭО") и директора коммерческой компании, они подозреваются в хищении 90 миллионов рублей при завышении цен на поставку нефтепродуктов, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, 15 апреля 2024 года между АО "КрайДЭО" и коммерческой компанией был заключен контракт на поставку темных нефтепродуктов, включая битум, мазут и сырую нефть, общей стоимостью 400 миллионов рублей. С целью хищения денежных средств, как утверждает следствие, экс-замглавы "КрайДЭО" и директор фирмы незаконно увеличили цену за единицу битума с 29 до 46 тысяч рублей путем заключения дополнительного соглашения к договору. При этом реального увеличения цен не происходило. В результате бухгалтерия АО "КрайДЭО" перечислила на счета коммерческой компании более 90 миллионов рублей.