В Красноярске завели дело о хищении 90 миллионов рублей
КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против бывшего заместителя генерального директора АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" ("КрайДЭО") и директора коммерческой компании, они подозреваются в хищении 90 миллионов рублей при завышении цен на поставку нефтепродуктов, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, 15 апреля 2024 года между АО "КрайДЭО" и коммерческой компанией был заключен контракт на поставку темных нефтепродуктов, включая битум, мазут и сырую нефть, общей стоимостью 400 миллионов рублей. С целью хищения денежных средств, как утверждает следствие, экс-замглавы "КрайДЭО" и директор фирмы незаконно увеличили цену за единицу битума с 29 до 46 тысяч рублей путем заключения дополнительного соглашения к договору. При этом реального увеличения цен не происходило. В результате бухгалтерия АО "КрайДЭО" перечислила на счета коммерческой компании более 90 миллионов рублей.
"Следственным отделом по Центральному району города Красноярска
ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" и директора коммерческой компании. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Уточняется, что директор фирмы доставлен в Красноярск из Москвы
для проведения следственных действий. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший заместитель генерального директора АО "КрайДЭО" находится под домашним арестом.