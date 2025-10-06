Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске завели дело о хищении 90 миллионов рублей
13:21 06.10.2025
В Красноярске завели дело о хищении 90 миллионов рублей
В Красноярске завели дело о хищении 90 миллионов рублей
происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 окт – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против бывшего заместителя генерального директора АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" ("КрайДЭО") и директора коммерческой компании, они подозреваются в хищении 90 миллионов рублей при завышении цен на поставку нефтепродуктов, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, 15 апреля 2024 года между АО "КрайДЭО" и коммерческой компанией был заключен контракт на поставку темных нефтепродуктов, включая битум, мазут и сырую нефть, общей стоимостью 400 миллионов рублей. С целью хищения денежных средств, как утверждает следствие, экс-замглавы "КрайДЭО" и директор фирмы незаконно увеличили цену за единицу битума с 29 до 46 тысяч рублей путем заключения дополнительного соглашения к договору. При этом реального увеличения цен не происходило. В результате бухгалтерия АО "КрайДЭО" перечислила на счета коммерческой компании более 90 миллионов рублей.
"Следственным отделом по Центральному району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" и директора коммерческой компании. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Уточняется, что директор фирмы доставлен в Красноярск из Москвы для проведения следственных действий. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший заместитель генерального директора АО "КрайДЭО" находится под домашним арестом.
Источник: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО
Источник: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО
