В Новосибирске хирурги удалили опухоль весом четыре килограмма
09:46 06.10.2025 (обновлено: 11:08 06.10.2025)
В Новосибирске хирурги удалили опухоль весом четыре килограмма
В Новосибирске хирурги удалили опухоль весом четыре килограмма
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске удалили из грудной клетки 59-летнего мужчины... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:46:00+03:00
2025-10-06T11:08:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
новосибирск
алтайский край
россия
новосибирск
2025
В Новосибирске хирурги удалили опухоль весом четыре килограмма

Хирурги НМИЦ имени Мешалкина удалили мужчине опухоль весом четыре килограмма

НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске удалили из грудной клетки 59-летнего мужчины 45-сантиметровую опухоль весом четыре килограмма, угрожавшую его жизни, сообщает медцентр в понедельник.
В клинике пояснили, что 30 лет назад у мужчины из Алтайского края выявили доброкачественную опухоль плевры, окружающей легкие, – редкое онкологическое заболевание. На тот момент опухоль была небольших размеров, пациент был взят под наблюдение. Пять лет назад врачи отметили рост новообразования и рекомендовали удалить, но мужчина от операции отказался, так как его ничто не беспокоило. К 2025 году 59-летний пациент стал жаловаться на сердце – характерные давящие боли в груди, нарушения сердечного ритма, выраженную одышку, осиплость голоса. Однако, причиной оказалась вовсе не ишемическая болезнь сердца, которую можно было бы подозревать в связи с возрастом.
Новый главный корпус Новосибирского государственного университета - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Новосибирске ученые разработали цифрового помощника врача
Вчера, 04:20
"Алтайские онкологи обнаружили, что опухоль достигла гигантских размеров – до 45 сантиметров в поперечнике – и заняла все пространство грудной клетки, сместив и сдавив легкие, пищевод, трахею, диафрагму и сердце. Нельзя было исключить, что опухоль могла прорасти и в сердце, поэтому пациенту было рекомендовано обратиться за помощью в центр Мешалкина", - рассказали в федеральной клинике.
Ведущий торакальный хирург-онколог центра Алексей Петров рассказал, что так называемая солитарная фиброзная опухоль считается условно доброкачественной. У пациента метастазов не было, но под давлением опухоли одно из легких не работало, а также нарушилась работа сердца – в любой момент оно могло остановиться.
"Технически вмешательство было очень сложным в связи с весом опухоли – четыре килограмма. Чтобы выделить ее полностью из окружающих тканей, хирургам Алексею Петрову, Максиму Никитину и Михаилу Крылышкину пришлось выполнить два хирургических доступа. Объем перелитой пациенту крови составил около пяти литров", - отметили в медцентре.
Когда сердце заняло исходное место в грудной клетке, сердечный ритм нормализовался, через несколько дней после операции исчез парез гортани и восстановился голос, показатели крови пришли в норму. На 12-е сутки после операции пациента выписали в удовлетворительном состоянии.
Врач анализирует рентген легких - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Красноярские хирурги спасли легкое онкобольному с патологией
24 сентября, 13:45
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияНовосибирск
 
 
