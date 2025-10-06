В Новосибирске хирурги удалили опухоль весом четыре килограмма

НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ в Новосибирске удалили из грудной клетки 59-летнего мужчины 45-сантиметровую опухоль весом четыре килограмма, угрожавшую его жизни, сообщает медцентр в понедельник.

В клинике пояснили, что 30 лет назад у мужчины из Алтайского края выявили доброкачественную опухоль плевры, окружающей легкие, – редкое онкологическое заболевание. На тот момент опухоль была небольших размеров, пациент был взят под наблюдение. Пять лет назад врачи отметили рост новообразования и рекомендовали удалить, но мужчина от операции отказался, так как его ничто не беспокоило. К 2025 году 59-летний пациент стал жаловаться на сердце – характерные давящие боли в груди, нарушения сердечного ритма, выраженную одышку, осиплость голоса. Однако, причиной оказалась вовсе не ишемическая болезнь сердца, которую можно было бы подозревать в связи с возрастом.

"Алтайские онкологи обнаружили, что опухоль достигла гигантских размеров – до 45 сантиметров в поперечнике – и заняла все пространство грудной клетки, сместив и сдавив легкие, пищевод, трахею, диафрагму и сердце. Нельзя было исключить, что опухоль могла прорасти и в сердце, поэтому пациенту было рекомендовано обратиться за помощью в центр Мешалкина", - рассказали в федеральной клинике.

Ведущий торакальный хирург-онколог центра Алексей Петров рассказал, что так называемая солитарная фиброзная опухоль считается условно доброкачественной. У пациента метастазов не было, но под давлением опухоли одно из легких не работало, а также нарушилась работа сердца – в любой момент оно могло остановиться.

"Технически вмешательство было очень сложным в связи с весом опухоли – четыре килограмма. Чтобы выделить ее полностью из окружающих тканей, хирургам Алексею Петрову, Максиму Никитину и Михаилу Крылышкину пришлось выполнить два хирургических доступа. Объем перелитой пациенту крови составил около пяти литров", - отметили в медцентре.