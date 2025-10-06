В Харьковской области прогремела серия взрывов

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник вечером в Харьковской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Общественного" Ранее также слышали взрыв в Изюмской общине", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги в Харьковской области звучат около двух часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18