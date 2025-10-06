Мэр Харькова предупредил жителей о самой тяжелой за последние три года зиме

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Предстоящая зима будет самой сложной за последние три года для Харькова из-за проблем с электроснабжением, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Минэнерго Украины ранее в понедельник сообщало, что несколько объектов энергетической инфраструктуры поражены взрывами в Харьковской области

"Уничтожено две трансформаторные подстанции, которые питали наш город. Это серьезный удар по мощностям "Харьковоблэнерго"… Уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", - написал Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе на данный момент без электроэнергии остаются 3,5 тысячи абонентов. Он также добавил, что мощности общей энергосистемы Украины ограничены, поэтому их будет недостаточно для подачи света в город.

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.