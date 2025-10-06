Рейтинг@Mail.ru
Мэр Харькова предупредил жителей о самой тяжелой за последние три года зиме - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/kharkov-2046659764.html
Мэр Харькова предупредил жителей о самой тяжелой за последние три года зиме
Мэр Харькова предупредил жителей о самой тяжелой за последние три года зиме - РИА Новости, 06.10.2025
Мэр Харькова предупредил жителей о самой тяжелой за последние три года зиме
Предстоящая зима будет самой сложной за последние три года для Харькова из-за проблем с электроснабжением, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:34:00+03:00
2025-10-06T15:34:00+03:00
в мире
украина
харьков
харьковская область
игорь терехов
юрий продан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
https://ria.ru/20251003/ataka-2046194973.html
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039664386.html
украина
харьков
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьков, харьковская область, игорь терехов, юрий продан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Украина, Харьков, Харьковская область, Игорь Терехов, Юрий Продан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Мэр Харькова предупредил жителей о самой тяжелой за последние три года зиме

Мэр Харькова Терехов: предстоящая зима будет самой тяжелой за последние три года

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Предстоящая зима будет самой сложной за последние три года для Харькова из-за проблем с электроснабжением, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Минэнерго Украины ранее в понедельник сообщало, что несколько объектов энергетической инфраструктуры поражены взрывами в Харьковской области.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Нафтогаз" назвал атаку 3 октября на энергообъекты крупнейшей с начала СВО
3 октября, 15:32
"Уничтожено две трансформаторные подстанции, которые питали наш город. Это серьезный удар по мощностям "Харьковоблэнерго"… Уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе на данный момент без электроэнергии остаются 3,5 тысячи абонентов. Он также добавил, что мощности общей энергосистемы Украины ограничены, поэтому их будет недостаточно для подачи света в город.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В свою очередь, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября уточнил, что 13,2 миллиарда кубических метров газа, которые планируют закачать в этом году, прошлой зимой хватило только до февраля, потом докупали в 2-2,5 раза дороже.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 ранее заявлял, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На Украине призвали граждан готовиться к сложной зиме
4 сентября, 14:01
 
В миреУкраинаХарьковХарьковская областьИгорь ТереховЮрий ПроданМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала