Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и возвращаются домой - РИА Новости, 06.10.2025
05:34 06.10.2025
Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и возвращаются домой
Пропавшая в урочище "Аквариум" в Елизовском районе Камчатки группа туристов вышла на связь и благополучно возвращается домой, сообщили РИА Новости в ГУМЧС... РИА Новости, 06.10.2025
камчатка, камчатский край, елизовский район, сергей лебедев
Камчатка, Камчатский край, Елизовский район, Сергей Лебедев
Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и возвращаются домой

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Пропавшая в урочище "Аквариум" в Елизовском районе Камчатки группа туристов вышла на связь и благополучно возвращается домой, сообщили РИА Новости в ГУМЧС Камчатского края.
"Пропавшие в районе "Аквариума" туристы вышли на связь. С ними все хорошо, они подъезжают к Северным Корякам. Как туристы сами сообщили, они планировали вернуться сегодня", — проинформировали в главке.
В ГУМЧС предположили, что заявитель перепутал дату возвращения туристов.
"Самое главное - люди живы, с ними ничего не случилось", — отметили в ведомстве.
Ранее министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев информировал об исчезновении шестерых туристов, которые отправились в урочище "Аквариум" на личном автомобиле 3 октября и не вернулись к установленному сроку 5 октября. На их поиски выдвинулась сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники. Погодные условия в районе поисков осложнялись обильными осадками в виде мокрого снега.
Водопад возле горного массива Вачкажец, Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали пятнадцать афтершоков
КамчаткаКамчатский крайЕлизовский районСергей Лебедев
 
 
