Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и возвращаются домой

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Пропавшая в урочище "Аквариум" в Елизовском районе Камчатки группа туристов вышла на связь и благополучно возвращается домой, сообщили РИА Новости в ГУМЧС Камчатского края.
"Пропавшие в районе "Аквариума" туристы вышли на связь. С ними все хорошо, они подъезжают к Северным Корякам. Как туристы сами сообщили, они планировали вернуться сегодня", — проинформировали в главке.
В ГУМЧС предположили, что заявитель перепутал дату возвращения туристов.
"Самое главное - люди живы, с ними ничего не случилось", — отметили в ведомстве.
Ранее министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев информировал об исчезновении шестерых туристов, которые отправились в урочище "Аквариум" на личном автомобиле 3 октября и не вернулись к установленному сроку 5 октября. На их поиски выдвинулась сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники. Погодные условия в районе поисков осложнялись обильными осадками в виде мокрого снега.