Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь и возвращаются домой

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Пропавшая в урочище "Аквариум" в Елизовском районе Камчатки группа туристов вышла на связь и благополучно возвращается домой, сообщили РИА Новости в ГУМЧС Камчатского края.

В ГУМЧС предположили, что заявитель перепутал дату возвращения туристов.

"Самое главное - люди живы, с ними ничего не случилось", — отметили в ведомстве.