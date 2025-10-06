Рейтинг@Mail.ru
Спасатели ищут шестерых туристов, пропавших в Елизовском районе Камчатки
03:04 06.10.2025
Спасатели ищут шестерых туристов, пропавших в Елизовском районе Камчатки
происшествия
елизовский район
камчатка
камчатский край
сергей лебедев
аквариум
Спасатели ищут шестерых туристов, пропавших в Елизовском районе Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Шестеро туристов, отправившихся в урочище "Аквариум" на Камчатке, не вернулись из похода в установленный срок, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Еще в пятницу, 03.10.2025, 6 человек на личном автомобиле убыли в район урочища "Аквариум" (Елизовский район – ред.). Должны были вернуться пятого октября, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили", - написал Лебедев на своей странице в сети "ВКонтакте".
По его словам, группа не была зарегистрирована, а родственники туристов забили тревогу после того, как путешественники перестали выходить на связь.
"Сводная группа спасателей ПСО ГУ и ПСО КГКУ "ЦОД" в составе 8 человек, 4 единиц техники (в т.ч. 2 автомобиля Вепрь, 2 квадроцикла), 1 БАС, для проведения поисковых работ направляется в районе урочища "Аквариум" в Елизовском районе", - добавил Лебедев.
Министр отметил, что погодные условия в районе поисков осложняются обильными осадками в виде мокрого снега, выпавшими за прошедшие сутки.
