Спасатели ищут шестерых туристов, пропавших в Елизовском районе Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Шестеро туристов, отправившихся в урочище "Аквариум" на Камчатке, не вернулись из похода в установленный срок, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

"Еще в пятницу, 03.10.2025, 6 человек на личном автомобиле убыли в район урочища " Аквариум " ( Елизовский район – ред.). Должны были вернуться пятого октября, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили", - написал Лебедев на своей странице в сети "ВКонтакте".

По его словам, группа не была зарегистрирована, а родственники туристов забили тревогу после того, как путешественники перестали выходить на связь.

"Сводная группа спасателей ПСО ГУ и ПСО КГКУ "ЦОД" в составе 8 человек, 4 единиц техники (в т.ч. 2 автомобиля Вепрь, 2 квадроцикла), 1 БАС, для проведения поисковых работ направляется в районе урочища "Аквариум" в Елизовском районе", - добавил Лебедев.