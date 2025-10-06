https://ria.ru/20251006/kamchatka-2046557161.html
Спасатели ищут шестерых туристов, пропавших в Елизовском районе Камчатки
Спасатели ищут шестерых туристов, пропавших в Елизовском районе Камчатки
происшествия
елизовский район
камчатка
камчатский край
сергей лебедев
аквариум
происшествия, елизовский район, камчатка, камчатский край, сергей лебедев, аквариум
Происшествия, Елизовский район, Камчатка, Камчатский край, Сергей Лебедев, Аквариум
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Шестеро туристов, отправившихся в урочище "Аквариум" на Камчатке, не вернулись из похода в установленный срок, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Еще в пятницу, 03.10.2025, 6 человек на личном автомобиле убыли в район урочища "Аквариум
" (Елизовский район
– ред.). Должны были вернуться пятого октября, но по настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходили", - написал Лебедев
на своей странице в сети "ВКонтакте".
По его словам, группа не была зарегистрирована, а родственники туристов забили тревогу после того, как путешественники перестали выходить на связь.
"Сводная группа спасателей ПСО ГУ и ПСО КГКУ "ЦОД" в составе 8 человек, 4 единиц техники (в т.ч. 2 автомобиля Вепрь, 2 квадроцикла), 1 БАС, для проведения поисковых работ направляется в районе урочища "Аквариум" в Елизовском районе", - добавил Лебедев.
Министр отметил, что погодные условия в районе поисков осложняются обильными осадками в виде мокрого снега, выпавшими за прошедшие сутки.