У берегов Камчатки за сутки зафиксировали пятнадцать афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Пятнадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались два подземных толчка, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова был зафиксирован 31 афтершок магнитудой до 5,7, ни один из них не ощущался в населенных пунктах.

"За сутки произошло 15 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,2. В населённых пунктах ощущались два подземных толчка интенсивностью до трех баллов", — проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч , Кроноцкий и Крашенинникова.

"Населенных пунктов на пути распространения пепловых шлейфов не было", — отметили в главке.

Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.