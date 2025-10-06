Рейтинг@Mail.ru
01:37 06.10.2025
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали пятнадцать афтершоков
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали пятнадцать афтершоков
происшествия
камчатка
шивелуч
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
шивелуч
россия
происшествия, камчатка, шивелуч, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали пятнадцать афтершоков

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 15 афтершоков магнитудой до 5,2

© Getty Images / Aleksei MitrushkinВодопад возле горного массива Вачкажец, Камчатка
Водопад возле горного массива Вачкажец, Камчатка - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Getty Images / Aleksei Mitrushkin
Водопад возле горного массива Вачкажец, Камчатка. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Пятнадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались два подземных толчка, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова был зафиксирован 31 афтершок магнитудой до 5,7, ни один из них не ощущался в населенных пунктах.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На Камчатке спасатели нашли мужчину, перевернувшегося на квадроцикле
Вчера, 05:32
"За сутки произошло 15 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,2. В населённых пунктах ощущались два подземных толчка интенсивностью до трех баллов", — проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч, Кроноцкий и Крашенинникова.
"Населенных пунктов на пути распространения пепловых шлейфов не было", — отметили в главке.
Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Вид на Вилючинскую Сопку (вулкан Вилючинский) на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Умерла женщина, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке
4 октября, 17:30
 
ПроисшествияКамчаткаШивелучРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
