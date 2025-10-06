https://ria.ru/20251006/kamchatka-2046554747.html
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали пятнадцать афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 окт – РИА Новости. Пятнадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались два подземных толчка, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова был зафиксирован 31 афтершок магнитудой до 5,7, ни один из них не ощущался в населенных пунктах.
"За сутки произошло 15 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,2. В населённых пунктах ощущались два подземных толчка интенсивностью до трех баллов", — проинформировали спасатели в Telegram-канале
.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч
, Кроноцкий и Крашенинникова.
"Населенных пунктов на пути распространения пепловых шлейфов не было", — отметили в главке.
Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.