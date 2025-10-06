Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в синагогах - РИА Новости, 06.10.2025
10:22 06.10.2025
Появились кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в синагогах
ФСБ РФ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в синагогах в Красноярском и Ставропольском краях. РИА Новости, 06.10.2025
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях публикует ФСБ России
происшествия, россия, ставропольский край, красноярск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Красноярск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в синагогах

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в синагогах в Красноярском и Ставропольском краях.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Красноярском и Ставропольском краях сорваны теракты на еврейских культовых объектах. В Красноярске задержаны двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона, готовивших взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги. В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины. Все злоумышленники - сторонники запрещенной в России международной террористической организации.
На кадрах показаны моменты задержания подозреваемых в подготовке терактов.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Осужденные за теракт в Челябинской области планировали новые атаки
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайКрасноярскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
