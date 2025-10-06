Правительство подготовило дорожную карту по улучшению конкурентной среды

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительством подготовлено продолжение дорожной карты совершенствования конкурентной среды в стране на ближайшие пять лет", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Премьер отметил, что дорожная карта включает в себя конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, в агропромышленном комплексе, в других секторах.