Правительство подготовило дорожную карту по улучшению конкурентной среды - РИА Новости, 06.10.2025
10:54 06.10.2025
Правительство подготовило дорожную карту по улучшению конкурентной среды
Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.10.2025
Правительство подготовило дорожную карту по улучшению конкурентной среды

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кабмин подготовил дорожную карту по совершенствованию конкурентной среды в России на ближайшие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлено продолжение дорожной карты совершенствования конкурентной среды в стране на ближайшие пять лет", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Премьер отметил, что дорожная карта включает в себя конкретные меры по совершенствованию конкурентной среды в образовании, здравоохранении, транспорте, торговле, в агропромышленном комплексе, в других секторах.
"Важно, чтобы все намеченные мероприятия были выполнены в срок. От этого зависит развитие нашей страны и экономики", - подчеркнул Мишустин.
