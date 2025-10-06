ВВС Израиля нанесли удары по районам на востоке Ливана

БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла несколько ударов в горных районах Хермель и Харабта на востоке Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеские военные самолеты нанесли два удара в горном районе поселения Харабта в Бекаа, еще два удара нанесены по горному району Хермеля", - пишет агентство.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Израиле неоднократно подчеркивали, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
