Все швейцарцы с "Флотилии стойкости" вернулись на родину

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. Девять из девятнадцати швейцарцев, задержанных Израилем после перехвата "флотилии стойкости", вернулись домой, сообщил МИД конфедерации.

"Министерство продолжает прилагать все усилия для скорейшего возвращения своих граждан в Швейцарию", - следует из заявления.