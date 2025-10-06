Рейтинг@Mail.ru
Все швейцарцы с "Флотилии стойкости" вернулись на родину - РИА Новости, 06.10.2025
16:07 06.10.2025
Все швейцарцы с "Флотилии стойкости" вернулись на родину
Все швейцарцы с "Флотилии стойкости" вернулись на родину
Девять из девятнадцати швейцарцев, задержанных Израилем после перехвата "флотилии стойкости", вернулись домой, сообщил МИД конфедерации.
в мире
израиль
швейцария
женева (город)
Все швейцарцы с "Флотилии стойкости" вернулись на родину

© Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. Девять из девятнадцати швейцарцев, задержанных Израилем после перехвата "флотилии стойкости", вернулись домой, сообщил МИД конфедерации.
В субботу министерство иностранных дел подтвердило, что девять швейцарских участников флотилии Global Sumud прибыли в Стамбул, после того как были высланы властями Израиля.
"Вчера вечером они прибыли в аэропорт Женевы. Все они находятся в хорошем состоянии здоровья", - отметили в МИД.
В пятницу МИД конфедерации сообщил, что направит Израилю требование предоставить немедленный доступ к задержанным после перехвата "Флотилии стойкости" гражданам страны после того, как израильские органы безопасности прервали визит, "не позволив представителям посольства Швейцарии провести обстоятельные переговоры с группой швейцарских граждан".
"Группа сотрудников посольства Швейцарии в Тель-Авиве во второй раз посетила центр содержания под стражей "Кциот" на юге Израиля. Федеральному министерству иностранных дел удалось встретиться и поговорить с 10 гражданами Швейцарии, всё ещё находящимися под стражей", - также сообщили в МИД.
Отмечается, что среди задержанных находится бывший мэр Женевы Реми Пагани.
"Министерство продолжает прилагать все усилия для скорейшего возвращения своих граждан в Швейцарию", - следует из заявления.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов " Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники " Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
