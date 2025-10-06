Израиль депортировал Грету Тунберг и других активистов "Флотилии стойкости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт - РИА Новости. Израиль депортировал еще 171 активиста с пропалестинской гуманитарной "Флотилии стойкости", включая шведскую активистку Грету Тунберг, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Израиля.
"Сегодня из Израиля в Грецию и Словакию был депортирован еще 171 провокатор из флотилии ХАМАС-Сумуд, включая Грету Тунберг. Среди депортированных есть граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Внешнеполитическое ведомство Израиля отметило, что все права участников этой акции были соблюдены, и призвало не верить "распространяемой ими лжи".
"Единственный инцидент с применением насилия произошел, когда провокатор ХАМАС-Сумуд укусил женщину-медика в тюрьме Кциот", - заявили в МИД.
Ранее израильский канал Kan и другие местные СМИ сообщили, что гражданка Испании и одна из участниц "Флотилии стойкости" укусила сотрудницу-медика, сопровождавшую ее в израильской тюрьме после планового медицинского осмотра.
Ранее в октябре ВМС Израиля перехватили десятки судов так называемой "Флотилии стойкости", которая направлялась в сектор Газа. Суда были перенаправлены в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых до сих пор экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвовали более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.