Премьер-министр Нидерландов заявил об усилении давления на Израиль

ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Нидерланды усиливают давление для смены курса правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ситуации в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Дик Схоф.
"Ужасная гуманитарная ситуация (в секторе Газа - ред.) и эта война должны прекратиться. Кабинет министров (Нидерландов - ред.) решительно выступает за смену курса правительства Нетаньяху и постепенно усиливает давление в этом направлении", - написал Схоф в соцсети Х.
По его словам, обнадеживает тот факт, что благодаря мирному плану президента США Дональда Трампа и усилиям посредников Катара и Египта, прекращение огня теперь возможно.
"Кабинет министров постоянно обдумывает, как Нидерланды могут действовать наиболее эффективно, самостоятельно или совместно с международными партнерами, как публично, так и за кулисами", - добавил он.
Глава нидерландского правительства подчеркнул, что понимает гнев и бессилие всех, кто вышел в воскресенье на массовую пропалестинскую демонстрацию в Амстердаме.
Правозащитная организация Amnesty International, признанная нежелательной в России, ранее сообщила, что в воскресенье около 250 тысяч человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме в поддержку Палестины и против политики Нидерландов в отношении Израиля. Демонстранты собрались в воскресенье на Музейной площади в Амстердаме и колонной прошли по городу. Участники акции были символично одеты в красное и несли с собой палестинские флаги. Правозащитники призвали власти Нидерландов использовать все экономические и дипломатические средства для усиления давления на Израиль.