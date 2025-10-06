Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Нидерландов заявил об усилении давления на Израиль - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/izrail-2046627007.html
Премьер-министр Нидерландов заявил об усилении давления на Израиль
Премьер-министр Нидерландов заявил об усилении давления на Израиль - РИА Новости, 06.10.2025
Премьер-министр Нидерландов заявил об усилении давления на Израиль
Нидерланды усиливают давление для смены курса правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ситуации в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Дик... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:31:00+03:00
2025-10-06T13:31:00+03:00
в мире
нидерланды
израиль
амстердам
биньямин нетаньяху
дональд трамп
amnesty international
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_98b8269b2fb816d125015bb6eb1e9f63.jpg
https://ria.ru/20251006/tramp-2046593203.html
https://ria.ru/20251006/smi-2046592503.html
нидерланды
израиль
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982861456_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e1be2aa7cfb03959a5cafc4dbbd3a1d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, израиль, амстердам, биньямин нетаньяху, дональд трамп, amnesty international
В мире, Нидерланды, Израиль, Амстердам, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Amnesty International
Премьер-министр Нидерландов заявил об усилении давления на Израиль

Премьер-министр Нидерландов Схоф: страна усиливает давление на Израиль

© AP Photo / Ted ShaffreyДик Схоф
Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Дик Схоф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 6 окт - РИА Новости. Нидерланды усиливают давление для смены курса правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ситуации в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Дик Схоф.
"Ужасная гуманитарная ситуация (в секторе Газа - ред.) и эта война должны прекратиться. Кабинет министров (Нидерландов - ред.) решительно выступает за смену курса правительства Нетаньяху и постепенно усиливает давление в этом направлении", - написал Схоф в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
FT: Трамп гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну
Вчера, 11:09
По его словам, обнадеживает тот факт, что благодаря мирному плану президента США Дональда Трампа и усилиям посредников Катара и Египта, прекращение огня теперь возможно.
"Кабинет министров постоянно обдумывает, как Нидерланды могут действовать наиболее эффективно, самостоятельно или совместно с международными партнерами, как публично, так и за кулисами", - добавил он.
Глава нидерландского правительства подчеркнул, что понимает гнев и бессилие всех, кто вышел в воскресенье на массовую пропалестинскую демонстрацию в Амстердаме.
Правозащитная организация Amnesty International, признанная нежелательной в России, ранее сообщила, что в воскресенье около 250 тысяч человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме в поддержку Палестины и против политики Нидерландов в отношении Израиля. Демонстранты собрались в воскресенье на Музейной площади в Амстердаме и колонной прошли по городу. Участники акции были символично одеты в красное и несли с собой палестинские флаги. Правозащитники призвали власти Нидерландов использовать все экономические и дипломатические средства для усиления давления на Израиль.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
США отказали Израилю в возобновлении боевых действий против ХАМАС, пишет FT
Вчера, 11:06
 
В миреНидерландыИзраильАмстердамБиньямин НетаньяхуДональд ТрампAmnesty International
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала