Израиль депортирует граждан Бельгии, задержанных на "Флотилии стойкости"

БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Израиль планирует депортировать все семерых граждан Бельгии, арестованных на борту "флотилии стойкости", посол Бельгии в Тель-Авиве смог встретиться с ними, заявили РИА Новости в МИД Бельгии.
"Наш посол лично встретился с участниками из Бельгии на "флотилии стойкости" и, в консультации с властями Великого Герцогства (Люксембурга - ред.), с участницей из Люксембурга, в частности, чтобы узнать об их безопасности и здоровье. Израильские власти намерены депортировать их всех", - сказали в ведомстве.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов " Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники " Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии , несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.