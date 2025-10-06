Рейтинг@Mail.ru
Израиль депортирует граждан Бельгии, задержанных на "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/izrail-2046608614.html
Израиль депортирует граждан Бельгии, задержанных на "Флотилии стойкости"
Израиль депортирует граждан Бельгии, задержанных на "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 06.10.2025
Израиль депортирует граждан Бельгии, задержанных на "Флотилии стойкости"
Израиль планирует депортировать все семерых граждан Бельгии, арестованных на борту "флотилии стойкости", посол Бельгии в Тель-Авиве смог встретиться с ними,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:33:00+03:00
2025-10-06T12:33:00+03:00
в мире
израиль
бельгия
люксембург (округ)
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20251006/aktivisty-2046594300.html
https://ria.ru/20251006/flotiliya-2046570199.html
израиль
бельгия
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, бельгия, люксембург (округ), обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Израиль, Бельгия, Люксембург (округ), Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
Израиль депортирует граждан Бельгии, задержанных на "Флотилии стойкости"

МИД Бельгии: Израиль намерен депортировать задержанных на "Флотилии стойкости"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Бельгии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Израиль планирует депортировать все семерых граждан Бельгии, арестованных на борту "флотилии стойкости", посол Бельгии в Тель-Авиве смог встретиться с ними, заявили РИА Новости в МИД Бельгии.
На прошлой неделе министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла Израиля из-за задержания семи граждан Бельгии на судах " Флотилии стойкости" израильскими ВМС.
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Активисты "Флотилии стойкости" обвинили Израиль в психологическом насилии
Вчера, 11:15
"Наш посол лично встретился с участниками из Бельгии на "флотилии стойкости" и, в консультации с властями Великого Герцогства (Люксембурга - ред.), с участницей из Люксембурга, в частности, чтобы узнать об их безопасности и здоровье. Израильские власти намерены депортировать их всех", - сказали в ведомстве.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов " Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники " Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии , несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Активисты "Флотилии стойкости" объявили голодовку
Вчера, 08:28
 
В миреИзраильБельгияЛюксембург (округ)Обострение палестино-израильского конфликта"Флотилия стойкости"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала