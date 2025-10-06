Рейтинг@Mail.ru
На Ямале утверждена программа генетических исследований - РИА Новости, 06.10.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:27 06.10.2025
На Ямале утверждена программа генетических исследований
На Ямале утверждена программа генетических исследований - РИА Новости, 06.10.2025
На Ямале утверждена программа генетических исследований
Трехлетняя программа генетических исследований для выявления и профилактики генетических заболеваний утверждена на Ямале, программа включает неинвазивное... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:27:00+03:00
2025-10-06T15:27:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямал
ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал
На Ямале утверждена программа генетических исследований

На Ямале утвердили трехлетнюю программу по проведению генетических исследований

© Depositphotos.com / zentilia
Молекулы ДНК - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Depositphotos.com / zentilia
Молекулы ДНК. Архивное фото
САЛЕХАРД, 6 окт – РИА Новости. Трехлетняя программа генетических исследований для выявления и профилактики генетических заболеваний утверждена на Ямале, программа включает неинвазивное пренатальное тестирование для будущих мам и всех проживающих в поселках или ведущих кочевой образ жизни, сообщает правительство региона.
"На Ямале утвердили программу по проведению генетических исследований жителям округа. Она рассчитана на три года и направлена на выявление у северян генетических заболеваний и их профилактику. За три года девять тысяч будущих мам из групп риска, а также все, проживающие в поселках или ведущие кочевой образ жизни, смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование", - говорится в сообщении.
Специалисты будут проводить генетические исследования для раннего определения у будущих детей таких серьезных заболеваний, как синдром Дауна или синдром Клайнфельтера. По данным властей, начиная с июля 2020 года, на Ямале уже реализуется метод неинвазивного пренатального тестирования, который позволил выполнить более 13,5 тысячи исследований и сократить количество инвазивной диагностики более чем на 40%.
Также, отмечают в пресс-службе, продолжается реализация проекта по генетическому обследованию онкобольных и их родственников, начатого в 2021 году. Исследования позволяют выявлять склонность к заболеванию и проводить углубленную диагностику родственникам тех, у кого уже установлен диагноз. До 2027 года исследования на выявление наследственных форм онкологии смогут пройти порядка 900 пациентов и их родственников, еще у 50 человек исследуют образцы опухолевой ткани для подбора наиболее эффективного лечения.
В правительстве Ямала уточнили, что в 2024 году в регионе, кроме того, расширили перечень генетических исследований. Пройти обследование могут новорожденные дети и супружеские пары, имеющие проблемы со здоровьем, в том числе репродуктивным. Для повышения доступности генетических услуг программа предусматривает систему софинансирования: 20% стоимости анализа платит пациент, остальные расходы покрываются средствами округа.
Также с этого года ямальцы могут получить консультацию врача-генетика, не выезжая за пределы региона. Консультации по назначению лечащего доктора в этом году получили порядка тысячи ямальцев, они проводятся очно или онлайн с помощью телемедицинских технологий по полису ОМС.
Ямало-Ненецкий автономный округЯмал
 
 
