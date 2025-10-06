На Ямале утверждена программа генетических исследований

САЛЕХАРД, 6 окт – РИА Новости. Трехлетняя программа генетических исследований для выявления и профилактики генетических заболеваний утверждена на Ямале, программа включает неинвазивное пренатальное тестирование для будущих мам и всех проживающих в поселках или ведущих кочевой образ жизни, сообщает правительство региона.

"На Ямале утвердили программу по проведению генетических исследований жителям округа. Она рассчитана на три года и направлена на выявление у северян генетических заболеваний и их профилактику. За три года девять тысяч будущих мам из групп риска, а также все, проживающие в поселках или ведущие кочевой образ жизни, смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование", - говорится в сообщении.

Специалисты будут проводить генетические исследования для раннего определения у будущих детей таких серьезных заболеваний, как синдром Дауна или синдром Клайнфельтера. По данным властей, начиная с июля 2020 года, на Ямале уже реализуется метод неинвазивного пренатального тестирования, который позволил выполнить более 13,5 тысячи исследований и сократить количество инвазивной диагностики более чем на 40%.

Также, отмечают в пресс-службе, продолжается реализация проекта по генетическому обследованию онкобольных и их родственников, начатого в 2021 году. Исследования позволяют выявлять склонность к заболеванию и проводить углубленную диагностику родственникам тех, у кого уже установлен диагноз. До 2027 года исследования на выявление наследственных форм онкологии смогут пройти порядка 900 пациентов и их родственников, еще у 50 человек исследуют образцы опухолевой ткани для подбора наиболее эффективного лечения.

В правительстве Ямала уточнили, что в 2024 году в регионе, кроме того, расширили перечень генетических исследований. Пройти обследование могут новорожденные дети и супружеские пары, имеющие проблемы со здоровьем, в том числе репродуктивным. Для повышения доступности генетических услуг программа предусматривает систему софинансирования: 20% стоимости анализа платит пациент, остальные расходы покрываются средствами округа.