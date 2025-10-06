Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян не платят наличными и картами - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/issledovanie-2046561513.html
Исследование показало, сколько россиян не платят наличными и картами
Исследование показало, сколько россиян не платят наличными и картами - РИА Новости, 06.10.2025
Исследование показало, сколько россиян не платят наличными и картами
Больше половины россиян предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт, QR-кодом или по ссылке, говорится в исследовании ЮKassa, которое есть у... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:21:00+03:00
2025-10-06T05:21:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_200521c709e57c142eed059fdb893b02.jpg
https://ria.ru/20250904/minfin-2039547629.html
https://ria.ru/20250619/tsb-2024046206.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_196:37:2878:2048_1920x0_80_0_0_5c9563f07294038ea5588bf42181ea19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Исследование показало, сколько россиян не платят наличными и картами

Больше половины россиян отказались от наличных и банковских карт при оплате

© iStock.com / filadendronДевушка с банковской картой и ноутбуком
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© iStock.com / filadendron
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Больше половины россиян предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт, QR-кодом или по ссылке, говорится в исследовании ЮKassa, которое есть у РИА Новости.
"В настоящее время больше половины (52%) предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт (28%), QR-кодом (17%) или по ссылке (7%)",- сказано в материалах исследования на основе опроса, в котором приняли участие более 1000 человек.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Минфин рассказал, нужно ли ограничивать хождение наличных денег
4 сентября, 05:38
Отмечается, что только 42% россиян предпочитают оплачивать услуги на месте традиционными способами — наличными (12%) или банковской картой (30%).
Указывается, что при выборе способа оплаты клиенты отдают предпочтение скорости и простоте (25%), а также гарантии безопасности (24%). Почти 22% готовы рассмотреть переход на онлайн-платежи, если это позволит не носить с собой наличные.
"До 73% респондентов регулярно записываются на услуги онлайн, но больше половины из них (58%) редко или никогда не оплачивают их заранее. И дело тут не в недоверии к безопасности (11%), а в укоренившейся привычке: больше четверти (28%) клиентов предпочитают платить за услугу только после ее получения", - выяснили также аналитики.
Ключевым стимулом оплатить заранее, по мнению россиян, становится прямая материальная выгода — до 27% готовы внести предоплату, если им предложат скидку или бонус. Каждый пятый (по 20%) готов платить наперед, если у них будет гарантия возврата или приоритетное обслуживание. Еще 17% готовы рассмотреть предоплату, если все списания будут прозрачными, отмечается в исследовании.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В ЦБ назвали число россиян, не пользующихся наличными
19 июня, 20:47
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала