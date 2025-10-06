Исследование показало, сколько россиян не платят наличными и картами

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Больше половины россиян предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт, QR-кодом или по ссылке, говорится в исследовании ЮKassa, которое есть у РИА Новости.

"В настоящее время больше половины (52%) предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт (28%), QR-кодом (17%) или по ссылке (7%)",- сказано в материалах исследования на основе опроса, в котором приняли участие более 1000 человек.

Отмечается, что только 42% россиян предпочитают оплачивать услуги на месте традиционными способами — наличными (12%) или банковской картой (30%).

Указывается, что при выборе способа оплаты клиенты отдают предпочтение скорости и простоте (25%), а также гарантии безопасности (24%). Почти 22% готовы рассмотреть переход на онлайн-платежи, если это позволит не носить с собой наличные.

"До 73% респондентов регулярно записываются на услуги онлайн, но больше половины из них (58%) редко или никогда не оплачивают их заранее. И дело тут не в недоверии к безопасности (11%), а в укоренившейся привычке: больше четверти (28%) клиентов предпочитают платить за услугу только после ее получения", - выяснили также аналитики.