Суд отклонил иск камчатского добытчика палтуса к Росрыболовству - РИА Новости, 06.10.2025
16:15 06.10.2025
Суд отклонил иск камчатского добытчика палтуса к Росрыболовству
происшествия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
камчатский край
дальний восток
россия
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал камчатскому рыболовецкому колхозу имени Ленина во взыскании 360 миллионов рублей с Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), которое пытается лишить истца квот на вылов палтуса, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В исковом заявлении, поданном рыбаками в апреле, было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных необоснованным, по мнению истца, раскрытием банковской гарантии. Истец также требовал расторгнуть два договора с ответчиком от 2 февраля 2021 года. Предмет договоров пока не уточняется.
Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Росрыболовство оценило санкции Норвегии против российских рыбаков
4 сентября, 07:30
В то же время суд удовлетворил встречный иск Росрыболовства о расторжении тех же контрактов, но уже по основаниям, заявленным ведомством.
На Дальнем Востоке стороны с 2024 года ведут разбирательство по иску Росрыболовства о расторжении трех других контрактов с колхозом имени Ленина на вылов водных биоресурсов. Ведомство в 2018 году заключило с предприятием договоры на вылов макрурусов в Северо-Курильской зоне, на вылов палтусов в Камчатско-Курильской подзоне и на вылов палтусов в Западно-Камчатской подзоне. Договоры заключены до конца 2033 года, однако, ссылаясь на то, что колхоз в 2022-2023 годах использовал квоты менее чем на 70%, Росрыболовство потребовало контракты расторгнуть.
Ответчик в арбитражном суде Камчатского края заявил, что "основным фактором неосвоения квот палтуса в 2022–2023 годах является падение численности основных стад палтусов из-за большого количества касаток". По его словам, на показатели повлияли также коронавирус и санкции, из-за которых сдвинулись сроки строительства новых судов.
Суд по иску Росрыболовства в марте расторг только один договор – на добычу макрурусов. Ответчик, говорится в решении, не смог назвать причины неосвоения квоты по этому контракту. По договору на вылов палтусов в Камчатско-Курильской подзоне суд сослался на другой судебный акт, которым было установлено, что колхоз в 2022 году освоил 82% квоты, поэтому нельзя говорить, что он два года подряд не выполнял норматив.
Касательно договора на вылов двух видов палтусов – белокорого и черного – в Западно-Камчатской подзоне, суд установил, что квоты были освоены ответчиком в 2023 и 2024 годах на 73% и 63%. Это "свидетельствует о том, что РК имени В.И. Ленина предпринимал необходимые попытки исполнить обязательства", отметил суд. Он принял во внимание объяснения ответчика, что оба вида палтусов добываются одновременно, но доля черного снизилась до нуля. Суды двух вышестоящих инстанций оставили решение арбитражного суда Камчатского края без изменения.
По данным "БИР-Аналитик", учредителями рыболовецкого колхоза имени Ленина являются 195 граждан России.
Бутерброды с красной икрой. - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Росрыболовстве рассказали, хватит ли россиянам красной икры на Новый год
4 сентября, 05:32
 
