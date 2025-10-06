Рейтинг@Mail.ru
Актер из "Папиных дочек" подал иск на алименты к экс-супруге - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
07:53 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/isk-2046567988.html
Актер из "Папиных дочек" подал иск на алименты к экс-супруге
Актер из "Папиных дочек" подал иск на алименты к экс-супруге - РИА Новости, 06.10.2025
Актер из "Папиных дочек" подал иск на алименты к экс-супруге
Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", сообщил РИА Новости, что подал иск на алименты к бывшей супруге Елене Казаковой. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:53:00+03:00
2025-10-06T07:53:00+03:00
шоубиз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921843_0:58:700:452_1920x0_80_0_0_bc28f7c62cc27f5af2cdcc228e7beda6.jpg
https://ria.ru/20251006/syn-2046562457.html
https://ria.ru/20251003/ivlev-2046116204.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921843_24:0:700:507_1920x0_80_0_0_17ec4ebfd93e2055ddedaab29ca87a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Шоубиз, Происшествия
Актер из "Папиных дочек" подал иск на алименты к экс-супруге

Актер "Папиных дочек" Михаил Казаков подал иск на алименты к экс-супруге

© Первый каналСтоп-кадр из передачи "Привет Андрей!"
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей! - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Первый канал
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", сообщил РИА Новости, что подал иск на алименты к бывшей супруге Елене Казаковой.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что актер 8 сентября был внесен в реестр неплательщиков алиментов, его задолженность составляет 224 тысячи рублей. Вместе с тем общая сумма задолженности Казакова по семи исполнительным производствам превышает 2,3 миллиона рублей, из которых по "кредитным платежам (кроме ипотеки)" уже почти составляет 1,8 миллиона рублей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Актер "Папиных дочек" сообщил, что его сын проживает с ним по решению суда
05:47
"Я уже подал иск, но не в мировой, а районный суд", - сказал РИА Новости Казаков.
Казаков ранее сообщил РИА Новости, что появился в реестре из-за алиментов, на которые подала его бывшая супруга на их общего сына и на дочь, над которой актер признал отцовство, будучи в браке. При этом суд в этом году постановил, что сын Казакова должен проживать с отцом. Также ранее РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые есть в распоряжении агентства, сообщало, что судом было установлено, что с Казаковой проживает несовершеннолетняя дочь, "на содержание которой с актера взысканы алименты в судебном порядке".
Также в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, указано, что 9 сентября суд вынес приказ о взыскании с бывшей супруги Казакова ежемесячных алиментов на содержание их общего сына, проживающего с отцом, однако позднее данное решение было отменено.
Иск был подал в Заволжский районный суд 3 октября, его копия есть в распоряжении РИА Новости.
Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Известный шеф-повар Ивлев в суде спорит с экс-женой о размере алиментов
3 октября, 10:44
 
ШоубизПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала