Иран поддержал любые инициативы по прекращению войны в Газе

ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Иран поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению войны в Палестине и реализации законного права палестинцев на самоопределение, следует из заявления внешнеполитического ведомства исламской республики.

Отмечается, что Тегеран также призывает каждое мировое государство оказать содействие борьбе палестинского народа за реализацию своего права на освобождение "от ига оккупации, апартеида и колониализма Израиля". Иранский МИД также указал на свою готовность участвовать в доставке гуманитарной помощи палестинцам и восстановлении Газы.