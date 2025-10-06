Иран поддержал любые инициативы по прекращению войны в Газе

ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Иран поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению войны в Палестине и реализации законного права палестинцев на самоопределение, следует из заявления внешнеполитического ведомства исламской республики.
"Иран… всегда поддерживал любые инициативы, которые не только направлены на прекращение этнических чисток и военных преступлений в Газе, но и прокладывают путь к осуществлению законного права палестинского народа на самоопределение", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Отмечается, что Тегеран также призывает каждое мировое государство оказать содействие борьбе палестинского народа за реализацию своего права на освобождение "от ига оккупации, апартеида и колониализма Израиля". Иранский МИД также указал на свою готовность участвовать в доставке гуманитарной помощи палестинцам и восстановлении Газы.