Иран поддержал любые инициативы по прекращению войны в Газе - РИА Новости, 06.10.2025
00:18 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/iran-2046550107.html
Иран поддержал любые инициативы по прекращению войны в Газе
Иран поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению войны в Палестине и реализации законного права палестинцев на самоопределение, следует из... РИА Новости, 06.10.2025
Иран поддержал любые инициативы по прекращению войны в Газе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 окт – РИА Новости. Иран поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению войны в Палестине и реализации законного права палестинцев на самоопределение, следует из заявления внешнеполитического ведомства исламской республики.
"Иран… всегда поддерживал любые инициативы, которые не только направлены на прекращение этнических чисток и военных преступлений в Газе, но и прокладывают путь к осуществлению законного права палестинского народа на самоопределение", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Отмечается, что Тегеран также призывает каждое мировое государство оказать содействие борьбе палестинского народа за реализацию своего права на освобождение "от ига оккупации, апартеида и колониализма Израиля". Иранский МИД также указал на свою готовность участвовать в доставке гуманитарной помощи палестинцам и восстановлении Газы.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
