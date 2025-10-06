Земфира* следит за статусом своего ИП

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Певица Земфира* (признана в РФ иноагентом) следит за статусом индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ереване. Минюст РФ включил Земфиру * в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица "открыто выступала в поддержку Украины , осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". В июне министерство сообщало, что певица проживает за пределами России. По данным Telegram-канала Земфиры*, последние концерты она проводила в Грузии

По документам, Земфира* не закрыла ИП в России. Так, 2 сентября в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

По закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.

Как указано в документах, ИП Земфира* открыла в ноябре 2004 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений". Также у ИП певицы есть дополнительный вид деятельности - "торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами".