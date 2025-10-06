https://ria.ru/20251006/indoneziya-2046564776.html
СМИ: число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 52
СМИ: число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 52
СМИ: число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 52
Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 52, сообщает портал Detik.
СМИ: число погибших под завалами школы в Индонезии выросло до 52
Detik: число погибших под завалами школы-интерната в Индонезии выросло до 52
ДЖАКАРТА, 6 окт – РИА Новости.
Число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в индонезийском городе Сидоарджо выросло до 52, сообщает портал Detik
.
Многоэтажное здание религиозного интерната обрушилось в прошлый понедельник в момент, когда ученики собирались на дневную молитву.
"Сотрудники правоохранительных органов извлекли ещё семь тел из-под завалов исламской школы-интерната Аль-Хозини в Сидоарджо, Восточная Ява. Таким образом, общее число погибших … достигло 52 человек", - пишет издание.
Директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантйо заявил, что все пострадавшие были эвакуированы из-под завалов.