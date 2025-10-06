Рейтинг@Mail.ru
Индия арендовала российский Ил-76 для первого прямого рейса в Антарктиду - РИА Новости, 06.10.2025
09:38 06.10.2025
Индия арендовала российский Ил-76 для первого прямого рейса в Антарктиду
Индия арендовала российский Ил-76 для первого прямого рейса в Антарктиду
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 окт – РИА Новости. Индия взяла в аренду российский самолет Ил-76 для первой прямой перевозки исследовательского и научного оборудования в Антарктиду, сообщает газета The Indian Express.
"Грузовой самолет перевез 18 тонн снаряжения, медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости для индийских исследователей, работающих на исследовательских базах "Бхарати" и "Майтри", - сообщает издание.
Индия проводит научные исследования в Антарктиде с 1981 года. Все эти годы как исследовательские группы, так и оборудование отправлялись в Антарктиду на судах, часто эксплуатируемых другими странами.
"После пандемии COVID-19 и последовавших за ней сбоев в цепочке поставок наши научные поставки в Антарктику столкнулись с неприемлемыми задержками. В результате исследователи были вынуждены ждать прибытия своих грузов, что сводило на нет весь смысл миссии. Две наши последние миссии в Антарктику столкнулись с задержками в доставке грузов", – рассказал газете директор Национального центра полярных и океанических исследований Тамбан Мелот.
Первая индийская исследовательская станция в Антарктике была построена в 1983 году и проработала несколько лет. В 1989 году в районе оазиса Шимахера на севере Антарктики была основана вторая исследовательская станция "Майтри", которая может принять около 25 членов экипажа. Третья исследовательская станция "Бхарати" начала работу в 2012 году, она расположена примерно в 3 тысячах километрах к востоку от станции "Майтри" и может одновременно принять 47 членов экипажа. Научный состав этих двух исследовательских станций, работающих круглый год, состоит из специалистов по атмосфере, метеорологов, гляциологов, биологов, ботаников, геологов и сейсмологов.
Студенческий спутник сделал снимок береговой линии Антарктиды
9 апреля, 05:03
В миреАнтарктидаИндияИл-76
 
 
