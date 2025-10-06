Индия арендовала российский Ил-76 для первого прямого рейса в Антарктиду

"После пандемии COVID-19 и последовавших за ней сбоев в цепочке поставок наши научные поставки в Антарктику столкнулись с неприемлемыми задержками. В результате исследователи были вынуждены ждать прибытия своих грузов, что сводило на нет весь смысл миссии. Две наши последние миссии в Антарктику столкнулись с задержками в доставке грузов", – рассказал газете директор Национального центра полярных и океанических исследований Тамбан Мелот.

Первая индийская исследовательская станция в Антарктике была построена в 1983 году и проработала несколько лет. В 1989 году в районе оазиса Шимахера на севере Антарктики была основана вторая исследовательская станция "Майтри", которая может принять около 25 членов экипажа. Третья исследовательская станция "Бхарати" начала работу в 2012 году, она расположена примерно в 3 тысячах километрах к востоку от станции "Майтри" и может одновременно принять 47 членов экипажа. Научный состав этих двух исследовательских станций, работающих круглый год, состоит из специалистов по атмосфере, метеорологов, гляциологов, биологов, ботаников, геологов и сейсмологов.