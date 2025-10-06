Индия хочет закупить у России дополнительные партии С-400
Hindustan Times: Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 окт – РИА Новости. Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.
"Высшее руководство министерства обороны Индии встретится со своими российскими коллегами на этой неделе, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления дальнобойного оборонительного потенциала Индии", - говорится в сообщении.
Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем. "Хотя окончательные договоренности ещё не достигнуты, вероятно, три из пяти систем будут закуплены напрямую, а оставшиеся две могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий", - отмечает в свою очередь телеканал India TV.
Ожидается, что сделка по новым системам С-400 будет завершена до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном.
В ходе операции "Синдур", проведенной в мае этого года, система противоракетной обороны С-400 сыграла решающую роль в нейтрализации воздушных угроз со стороны Пакистана, включая атаки беспилотников и ракет. Благодаря передовым радиолокационным системам и многоцелевому поражению она обеспечивала дальнюю противовоздушную оборону ключевых индийских военных объектов и городов.