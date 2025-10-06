Рейтинг@Mail.ru
Индия хочет закупить у России дополнительные партии С-400 - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/indija-2046573097.html
Индия хочет закупить у России дополнительные партии С-400
Индия хочет закупить у России дополнительные партии С-400 - РИА Новости, 06.10.2025
Индия хочет закупить у России дополнительные партии С-400
Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:00:00+03:00
2025-10-06T09:00:00+03:00
в мире
индия
россия
китай
владимир путин
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570683549_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_3ef9b7901bd627363436273d363d0ac6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 окт – РИА Новости. Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах. "Высшее руководство министерства обороны Индии встретится со своими российскими коллегами на этой неделе, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления дальнобойного оборонительного потенциала Индии", - говорится в сообщении. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем. "Хотя окончательные договоренности ещё не достигнуты, вероятно, три из пяти систем будут закуплены напрямую, а оставшиеся две могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий", - отмечает в свою очередь телеканал India TV. Ожидается, что сделка по новым системам С-400 будет завершена до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном. В ходе операции "Синдур", проведенной в мае этого года, система противоракетной обороны С-400 сыграла решающую роль в нейтрализации воздушных угроз со стороны Пакистана, включая атаки беспилотников и ракет. Благодаря передовым радиолокационным системам и многоцелевому поражению она обеспечивала дальнюю противовоздушную оборону ключевых индийских военных объектов и городов.
https://ria.ru/20250513/modi-2016680978.html
https://ria.ru/20250523/indiya-2018566813.html
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570683549_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_363d3345f5eb19dad003ff81da484b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, китай, владимир путин, с-400 «триумф»
В мире, Индия, Россия, Китай, Владимир Путин, С-400 «Триумф»
Индия хочет закупить у России дополнительные партии С-400

Hindustan Times: Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти С-400

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 окт – РИА Новости. Индия начала переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.
"Высшее руководство министерства обороны Индии встретится со своими российскими коллегами на этой неделе, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы еще пяти зенитных ракетных комплексов С-400 с целью укрепления дальнобойного оборонительного потенциала Индии", - говорится в сообщении.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Моди оценил роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном
13 мая, 14:39
Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили изданию, что стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем. "Хотя окончательные договоренности ещё не достигнуты, вероятно, три из пяти систем будут закуплены напрямую, а оставшиеся две могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий", - отмечает в свою очередь телеканал India TV.
Ожидается, что сделка по новым системам С-400 будет завершена до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном.
В ходе операции "Синдур", проведенной в мае этого года, система противоракетной обороны С-400 сыграла решающую роль в нейтрализации воздушных угроз со стороны Пакистана, включая атаки беспилотников и ракет. Благодаря передовым радиолокационным системам и многоцелевому поражению она обеспечивала дальнюю противовоздушную оборону ключевых индийских военных объектов и городов.
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Глава "Рособоронэкспорта" опроверг сообщения о срыве поставок С-400 Индии
23 мая, 02:54
 
В миреИндияРоссияКитайВладимир ПутинС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала