08:55 06.10.2025
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его ИИ-компания xAI выпустит игру, созданную искусственным интеллектом, до конца 2026 года. РИА Новости, 06.10.2025
технологии, илон маск
Технологии, Илон Маск
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом

Компания Илона Маска xAI выпустит игру, созданную ИИ, до конца 2026 года

© AP Photo / Czarek SokolowskiГенеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его ИИ-компания xAI выпустит игру, созданную искусственным интеллектом, до конца 2026 года.
"Игровая студия хAI выпустит отличную игру, созданную искусственным интеллектом, до конца следующего года", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Маск отреагировал на уход из xAI главного инженера с российскими корнями
14 августа, 01:23
 
