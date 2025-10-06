https://ria.ru/20251006/ilona-2046572354.html
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его ИИ-компания xAI выпустит игру, созданную искусственным интеллектом, до конца 2026 года. РИА Новости, 06.10.2025
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
Компания Илона Маска xAI выпустит игру, созданную ИИ, до конца 2026 года