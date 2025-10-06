В Харькове после взрывов начались перебои со светом

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Перебои с электроэнергией наблюдаются в Харькове после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным "Общественного", в городе прогремело не менее 13 взрывов вечером в понедельник.
«
"После взрывов в Харькове в части города наблюдаются перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.