Рейтинг@Mail.ru
Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046732579.html
Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, заявил Кобахидзе
Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, заявил Кобахидзе - РИА Новости, 06.10.2025
Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, заявил Кобахидзе
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы попытка свержения власти и революция завершились бы успехом, заявил РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T23:00:00+03:00
2025-10-06T23:00:00+03:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
рустави 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894129739_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_9cbb5f869610e6b5794828620802ae7c.jpg
https://ria.ru/20251006/tbilisi-2046732392.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894129739_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_773e09a92a959ca87382465e8d6070b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, рустави 2
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили, Рустави 2
Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, заявил Кобахидзе

Кобахидзе: Зурабишвили была готова войти в президентский дворец

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец, если бы попытка свержения власти и революция завершились бы успехом, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Саломе Зурабишвили была готова войти в президентскую резиденцию… Зурабишвили без каких-либо оговорок отправилась на митинг за свержение власти … если бы попытка (свержения власти - ред.) увенчалась бы успехом, она была готова войти в президентский дворец", - заявил премьер в интервью телекомпании "Рустави 2".
Ранее в понедельник митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Беспорядки в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Грузинская оппозиция досрочно разблокировала проспект Руставели
Вчера, 22:58
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеМихаил КавелашвилиРустави 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала