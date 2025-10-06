https://ria.ru/20251006/gruziya-2046728580.html
В Грузии 4 октября за попытку госпереворота задержали 13 человек
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщает о задержании 13 человек за участие в беспорядках в день местных выборов 4 октября, среди них за попытку свержения власти, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.
"На первом этапе расследования были идентифицированы 15 лиц, причастных к преступлению. На основании решения суда уже задержаны 13 человек", - заявил Дарахвелидзе на брифинге.
По его словам, еще два человека находятся в розыске. Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 УК Грузии
. Речь идет о призывах к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти, блокировании или захвате объектов стратегического/особого значения, организации, руководстве или участии в групповом насилии или массовых беспорядках и причинении ущерба или уничтожении чужого имущества/повреждении объекта.
В понедельник прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти задержанным оппозиционерам в призыве к госперевороту и свержению власти в день местных выборов 4 октября.
Ранее митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили
, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.