Кобахидзе пообещал ответ за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси
22:04 06.10.2025
Кобахидзе пообещал ответ за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перекрывающие проспект Руставели перед парламентом участники акций протестов в Тбилиси получат "ответ за это... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
рустави 2
тбилиси
грузия
в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, рустави 2
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Рустави 2
Кобахидзе пообещал ответ за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси

Кобахидзе: перекрывающие проспект Руставели в Тбилиси получат ответ за насилие

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перекрывающие проспект Руставели перед парламентом участники акций протестов в Тбилиси получат "ответ за это насилие".
"Это насилие, посмотрите на эту картину. Тут 50 человек, в целом 100 человек, которые перекрывают дорогу. Они оказывают насилие на 4 миллиона жителей, которые хотят мир. Поэтому они получат ответ за это насилие, пусть дождутся", - заявил премьер в интервью телекомпании "Рустави 2".
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как премьер Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор демонстранты собираются перед зданием парламента и перекрывают небольшую часть проспекта на пару часов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
В миреТбилисиГрузияИраклий КобахидзеРустави 2
 
 
