Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе высказался о возможном продолжении беспорядков в Грузии - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 06.10.2025 (обновлено: 21:38 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046725033.html
Кобахидзе высказался о возможном продолжении беспорядков в Грузии
Кобахидзе высказался о возможном продолжении беспорядков в Грузии - РИА Новости, 06.10.2025
Кобахидзе высказался о возможном продолжении беспорядков в Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что последующие митинги в Тбилиси будут считаться продолжением беспорядков, а власть задействует системные шаги РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:35:00+03:00
2025-10-06T21:38:00+03:00
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
рустави 2
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_763bf97450fcc7d0ec5e45294e70af54.jpg
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046723949.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa1526cf2e547b7d4782b01877a8b72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, рустави 2, в мире
Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Рустави 2, В мире
Кобахидзе высказался о возможном продолжении беспорядков в Грузии

Кобахидзе: митинги в Тбилиси будут считаться продолжением беспорядков

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что последующие митинги в Тбилиси будут считаться продолжением беспорядков, а власть задействует системные шаги против участников демонстраций.
"Организаторы и участники насильственных действий, это тот круг в отношении которого закон будет задействован… То, что происходит на проспекте Руставели, вчера, сегодня, завтра - это все продолжение этих процессов, поэтому все должны сделать выводы… Пускай дождутся наших методных и системных шагов… Ноль солидарности в отношении этих людей (участников беспорядков - ред.)",- заявил премьер в интервью телекомпании "Рустави 2".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе раскрыл подробности несостоявшегося госпереворота в Грузии
Вчера, 21:21
 
ГрузияТбилисиИраклий КобахидзеРустави 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала