Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046724047.html
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии - РИА Новости, 06.10.2025
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
Европейская бюрократия прямо подключена к антигосударственным действиям против Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:26:00+03:00
2025-10-06T21:26:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
рустави 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_0:139:2686:1650_1920x0_80_0_0_db43ffa6da0d87043d3474f14239c4e2.png
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046723949.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467887_151:0:2535:1788_1920x0_80_0_0_556c1e3ecb90ba63aa3f11767c42b47f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, рустави 2
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Рустави 2
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии

Кобахидзе заявил о подключении Европы к антигосударственным действиям в Грузии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Европейская бюрократия прямо подключена к антигосударственным действиям против Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Раньше была подключена американская бюрократия … теперь европейская бюрократия прямо подключена к антигосударственным действиям против нашего государства",- заявил премьер в интервью телекомпании "Рустави 2".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе раскрыл подробности несостоявшегося госпереворота в Грузии
Вчера, 21:21
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеРустави 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала