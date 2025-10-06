https://ria.ru/20251006/gruziya-2046724047.html
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии - РИА Новости, 06.10.2025
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
Европейская бюрократия прямо подключена к антигосударственным действиям против Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. РИА Новости, 06.10.2025
грузия
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
