СГБ Грузии заранее нейтрализовала угрозы в день выборов, заявил Кобахидзе
21:16 06.10.2025 (обновлено: 21:17 06.10.2025)
СГБ Грузии заранее нейтрализовала угрозы в день выборов, заявил Кобахидзе
грузия
в мире
ираклий кобахидзе
рустави 2
грузия, в мире, ираклий кобахидзе, рустави 2
Грузия, В мире, Ираклий Кобахидзе, Рустави 2
СГБ Грузии заранее нейтрализовала угрозы в день выборов, заявил Кобахидзе

Кобахидзе: СГБ Грузии заранее нейтрализовала угрозы в день выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии сумела заранее осуществить меры по предупреждению и нейтрализовать много угроз в день местных выборов 4 октября, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"СГБ Грузии заранее нейтрализовала очень много угроз… если бы не превенция, то все было бы сложнее 4 октября, но превенция облегчила ту спецоперацию, которую вы все увидели",- заявил премьер в интервью телекомпании "Рустави 2".
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту
Грузия, В мире, Ираклий Кобахидзе, Рустави 2
 
 
