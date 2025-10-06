Рейтинг@Mail.ru
Мясной магнат заявил, что США не производят достаточно говядины - РИА Новости, 06.10.2025
01:39 06.10.2025
Мясной магнат заявил, что США не производят достаточно говядины
Мясной магнат заявил, что США не производят достаточно говядины - РИА Новости, 06.10.2025
Мясной магнат заявил, что США не производят достаточно говядины
США не производят достаточного количества говядины, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокобелковые продукты, и на фоне исторически высоких цен вынуждены... РИА Новости, 06.10.2025
экономика, сша
Экономика, США
Мясной магнат заявил, что США не производят достаточно говядины

Магнат Батиста: США не производят достаточно говядины для потребностей рынка

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США не производят достаточного количества говядины, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокобелковые продукты, и на фоне исторически высоких цен вынуждены зависеть от ее импорта, заявил бразильский миллиардер Уэсли Батиста, семья которого владеет крупнейшей мировой мясной компанией JBS.
США зафиксирована самая высокая цена на говядину за всю историю, поэтому стране приходится импортировать ее все больше и больше, поскольку производство не может удовлетворить спрос", - приводит слова Батисты издание Financial Times.
Издание приводит данные министерства труда, согласно которым в августе в городах США средняя цена фунта говяжьего фарша выросла до рекордной отметки в 6,32 доллара, что на 13% больше, чем в прошлом году.
По словам предпринимателя, в мире растет спрос на высокобелковые продукты, особенно на фоне роста популярности различных препаратов для похудения. Газета отмечает, что в таких условиях США становятся все более зависимы от импорта мяса, чтобы удовлетворить спрос населения на белок.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину
4 октября, 07:46
 
ЭкономикаСША
 
 
