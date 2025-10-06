Мясной магнат заявил, что США не производят достаточно говядины

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. США не производят достаточного количества говядины, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокобелковые продукты, и на фоне исторически высоких цен вынуждены зависеть от ее импорта, заявил бразильский миллиардер Уэсли Батиста, семья которого владеет крупнейшей мировой мясной компанией JBS.

"В США зафиксирована самая высокая цена на говядину за всю историю, поэтому стране приходится импортировать ее все больше и больше, поскольку производство не может удовлетворить спрос", - приводит слова Батисты издание Financial Times

Издание приводит данные министерства труда, согласно которым в августе в городах США средняя цена фунта говяжьего фарша выросла до рекордной отметки в 6,32 доллара, что на 13% больше, чем в прошлом году.